La presencia de los hijos del Chapo sigue intacta en Sinaloa: repartieron despensas a su nombre afuera de un hospital

Jesús Alfredo, Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán, Los Chapitos (Foto: archivo)

En el estado de Sinaloa, bastión del narcotráfico en México, los hijos de Joaquín el “Chapo” Guzmán son una combinación inusual de respeto a regañadientes y “héroes” multimillonarios.

Este fin de semana, Los Chapitos —como son conocidos en el hampa del país— repartieron paquetes de comida a las personas en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y en la catedral del estado.

En las grabaciones publicadas por el diario Milenio se puede ver a supuestos sicarios del Cártel de Sinaloa entregar la ayuda acompañados de banda. “Gracias por la cena. Dios los bendiga”, señala una mujer.

Los herederos del “Chapo” Guzmán, famosos por su brutalidad, incluidas las decapitaciones e interrogatorios a sus víctimas, también tienen un historial de intentar ganar adeptos, en las poblaciones empobrecidas en las que operan.

El pasado 1 de septiembre, a través de redes sociales, se viralizó una grabación donde se observa a un grupo de hombres, arriba de una camioneta blanca, entregando comida y bebidas, a personas que están afuera de un hospital.

Presuntamente se trataría de hombres que trabajan para Los Chapitos.

—“¿Quién envía?”, cuestiona una voz masculina.

“El hijo del Chapo y el Chaparrito. Ahí estamos pa’ cualquier cosa que se ofrezca!”, responde uno de los hombres de la camioneta.

—“Nombre muchachos, se van a ir al cielo”, exclaman las personas que recibieron los paquetes.

El video no tiene más datos de cuándo o el lugar en el que fue grabado, pero de acuerdo a información de la prensa local, habría sido fuera de un hospital en Culiacán, Sinaloa.

A principios de la pandemia por coronavirus , en el país comenzaron a circular videos de la presunta entrega de despensas del Cártel de Sinaloa en Culiacán, Sinaloa.

Los imágenes y fotografías refieren a casos al menos en la colonia Bicentenario, una de las regiones más vulnerables de la entidad. “Muchas gracias por el apoyo, que es el mejor apoyo que hemos recibido [...] Estas son despensas, no son pepinos ni tomates, así que mi agradecimiento y estamos al cien con Joaquín, así que ahí se la ven ahí también conmigo”, dice una mujer mientras sostiene los víveres.

En la capital de Sinaloa, la respuesta de Los Chapitos sobre el COVID-19 también ha sido brutal. A través de grabaciones, sicarios de la organización más poderosa de México han advertido toques de queda obligatorios.

“Se les informa que después de las 10 de la noche tienen que estar adentro de su casa por el coronavirus, si no agarran el rollo lo vamos a tablear a la verga. Son ordenes de arriba de los Chapitos. Hey, no estamos jugando, no es juego”, dice uno de los hombres. La banda no sólo exhibe sus rondines, también expone la humillación a las personas.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“Pa’ lo que se ofrezca”: reparten alimentos en Culiacán a nombre del hijo del Chapo Guzmán