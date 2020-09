Concepción Falcón: la cuñada del presidente López Obrador señalada por el desfalco de al menos 200 millones de pesos

A la izquierda, Concepción Falcón Montejo, cuñada del presidente López Obrador (Twitter)

La semana pasada, Roberto Villalpando Arias, alcalde de Macuspana, Tabasco –municipio del que es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó licencia permanente a su cargo, igual que otros 11 regidores del gabinete local. Esto ocurrió el 2 de septiembre, en el palacio municipal, cuando se llevaba a cabo una manifestación en las inmediaciones, pues los pobladores de la región exigían obras para sus comunidades.

Y aunque los motivos aún no han sido confirmados por ninguna autoridad competente, fuertes rumores apuntan a que el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realizó un desfalco al erario de 200 millones de pesos.

En las acusaciones es señalada la síndica del Ayuntamiento Concepción Falcón Montejo, quien es esposa de Ramiro López Obrador, hermano del presidente, y quien aparece aún en el organigrama del sitio web de Macuspana como Segunda Regidora y Primer Síndico de Hacienda.

Captura de pantalla del sitio web del Ayuntamiento de Macuspana

El semanario Proceso cita al diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda de Tabasco, Ricardo Fitz Mendoza, quien señaló que en la cuenta pública 2019 de Roberto Villalpando (que asumió el cargo en octubre de 2018) hay “diversas anomalías” por 355 millones de pesos.

Además, refirió para dicho medio que precisamente Macuspana es uno de los municipios que más recursos tiene por solventar, así que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) se encargará de presentar las denuncias penales contra quienes resulten responsables si se comprueban movimientos turbios.

Por otro lado, según publicó La Jornada, Dagoberto Lara Sedas, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que “la renuncia del alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando Arias y 11 regidores, que ocurre en medio de fuertes protestas de la población, es un fracaso más de los gobiernos de Morena”.

Por si fuera poco, el priista señaló que se debe de investigar esta situación, pues cabe la posibilidad de que existan actos de corrupción durante esta gestión.

“(Se debe) emprender una investigación en contra del morenista ante los evidentes actos de corrupción, señalados públicamente por constructores que denunciaron que las principales obras se otorgan a empresas foráneas que están ligadas al gobierno de la cuarta transformación o a amigos de éstos”, apuntó.

Mientras que Exequias Braulio Escalante Castillo, diputado de Morena, aseguró que la solicitud de licencia de los 12 funcionarios obedece a problemas internos y que dadas estas condiciones lo que seguía era designar un consejo municipal para continuar con la administración de la demarcación.

En tanto, cuando se separó del cargo, el edil Villalpando Arias, argumentó como razón que ya se ha contagiado de COVID-19 ya en dos ocasiones.

“De ahora en adelante no podemos hacer compromiso. Viene prácticamente otra persona, viene a tomar el mando, yo solicité la licencia, solicité permiso el día de hoy; yo tuve prácticamente dos veces COVID; tuve COVID hace cuatro meses y ahorita volví a dar positivo y yo por eso prefería estar en un lugar con menos personas, porque no puede ser uno, no se la palabra, pero ya me hice la palabra y volví a salir negativo hace 8 días”, declaró.

En tanto, el pasado 5 de septiembre asumió el mando del municipio de Macuspana un Concejo de tres miembro, designado por el Congreso de Tabasco.

Hermanos de López Obrador (FOTO: IVAN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM)

Este es una polémica más de supuesta corrupción en la que se ve envuelto un familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 20 de agosto se hicieron públicos dos videos en los que aparece el hermano de AMLO, Pío López Obrador, supuestamente recibiendo dinero por parte de David León, quien hasta hace poco fue coordinador nacional de Protección Civil y que en ese entonces era operador político del estado de Chiapas para las campañas presidenciales de 2018.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tormenta en la tierra de AMLO: alcalde de Macuspana y 11 regidores piden licencia

“Le dolió la exhibida que le pusimos a su hermano”: el duro contraataque de Loret de Mola a los señalamientos de AMLO

Entre videoescándalos y más de 64.000 muertos por COVID-19: así llega López Obrador a su segundo Informe de Gobierno