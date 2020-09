Tormenta en la tierra de AMLO: alcalde de Macuspana y 11 regidores piden licencia (Foto: Gobierno de México)

Roberto Villalpando Arias, alcalde de Macuspana, solicitó licencia permanente a su cargo, igual que otros 11 regidores tabasqueños.

Así ocurrió este miércoles 2 de septiembre, en el palacio municipal, cuando se llevaba a cabo una manifestación en las inmediaciones, pues los pobladores de la región exigían obras para sus comunidades.

De este modo, el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ejercerá más su cargo que venía desempeñando en el lugar que vio nacer al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los motivos no han sido confirmados por ninguna autoridad competente, de hecho, la solicitud de licencia por parte del edil fue primero difundida en redes sociales y después en medios locales.

El estado de Tabasco vio nacer al presidente Andrés Manuel Lópeez Obrador (Foto: Facebook/Visit Tabasco)

Al respecto se tienen las palabras de Villalpando Arias, quien acusó que ya se contagió del nuevo coronavirus en dos ocasiones, una hace cuatro meses y otra el día de hoy.

“De ahora en adelante no podemos hacer compromiso. Viene prácticamente otra persona, viene a tomar el mando, yo solicité la licencia, solicité permiso el día de hoy; yo tuve prácticamente dos veces COVID; tuve COVID hace cuatro meses y ahorita volví a dar positivo y yo por eso prefería estar en un lugar con menos personas, porque no puede ser uno, no se la palabra, pero ya me hice la palabra y volví a salir negativo hace 8 días”, declaró.

Con esta declaración, aparentemente el político indica que solicitó licencia por motivos referentes a cuestiones de salud; sin embargo, Exequias Braulio Escalante Castillo, de Morena, aseguró que la solicitud de licencia de los 12 funcionarios obedece a problemas internos y que dadas estas condiciones se tendrá que designar un consejo municipal para continuar con la administración de la demarcación.

Aunado a esto, de acuerdo con una publicación de La Jornada, Dagoberto Lara Sedas, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que “la renuncia del alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando Arias y 11 regidores, que ocurre en medio de fuertes protestas de la población, es un fracaso más de los gobiernos de Morena”.

En esta entidad se desarrolla el megaproyecto de la refinería de Pemex (Foto: Archivo)

Por si fuera poco, el priista señaló que se debe de investigar esta situación, pues cabe la posibilidad de que existan actos de corrupción durante esta gestión.

“(Se debe) emprender una investigación en contra del morenista ante los evidentes actos de corrupción, señalados públicamente por constructores que denunciaron que las principales obras se otorgan a empresas foráneas que están ligadas al gobierno de la cuarta transformación o a amigos de éstos”, apuntó.

Con esta solicitud de licencia, Macuspana pasará a ser el segundo municipio que será regido con un consejo emergente, pues esto ya había ocurrido en otra localidad de Tabasco. Esto quiere decir que la pérdida de la representatividad del voto popular por la solicitud de licencia a cambio de un consejo se está volviendo la alternativa en la zona.

En Tabasco se desarrolla otro megaproyecto: El Tren Maya (Foto: Cortesía Presidencia)

Cabe recordar que en mayo de este año, el congreso local declaró la desaparición del ayuntamiento del municipio de Jalapa y, también, la creación de un consejo municipal para que continuara la gestión gubernamental.

Esto, porque María Asunción Silván Méndez, también militante de Morena, presentara su renuncia como regidora ante el Poder Legislativo estatal.

A pesar de que no hay señalamientos de corrupción, actores políticos de otros partidos piden investigar a fondo para el esclarecimiento de las solicitudes que no tienen ni medio año de diferencia entre sí.

