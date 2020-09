“Le dolió la exhibida que le pusimos a su hermano”: el duro contraataque de Loret de Mola a los señalamientos de AMLO

Video: Gobierno de México.

Después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicara buena parte de la conferencia matutina a responder a la parodia que le hicieron los comunicadores Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, así como pedir que transparenten sus fuentes de ingresos, el periodista que dio a conocer los videoescándalos de su hermano Pío, respondió a través de su cuenta de Twitter.

“Al presidente le dolió la exhibida que le pusimos a su hermano. Siendo un defensor de la lucha anticorrupción”, escribió Loret de Mola acerca de las declaraciones que hizo el mandatario mexicano respecto a su labor periodística, pues el mandatario lo acusó de haber realizado el montaje de un arresto durante el sexenio de Felipe Calderón, en el cual se “detuvo” a Florence Cassez e Israel Vallarta, quien continúa preso.

Sin embargo, esa no fue la única defensa que realizó el periodista, pues también señaló al presidente de no comprender cómo debe hacerse el trabajo de los reporteros, pues estos deben vigilar al poder, en lugar de adularlo o aplaudirle.

“El presidente no entiende cuál es el trabajo de un periodista, descalifica al que exhibe sus fallas y aplaude al que le halaga”, tuiteó Loret, quien hace unas semanas dio a conocer videos en donde aparecía su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero de parte de David León, ex coordinador de Protección Civil, para financiar las actividades del partido Morena en Chiapas, durante el 2015.

En ese sentido, López Obrador aprovechó para criticar el trabajo de Loret de Mola y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a quienes acusó de haber realizado “todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa. Un documental que pasaron en los cines, financiado por estos, los que están a favor de la corrupción, X González y Loret de Mola”.

“Ahora qué me va a extrañar que Claudio X González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, me llamaría la atención y hasta me preocuparía que hablaran bien. No es cualquier propaganda o publicidad la de la mañanera, es para ayudarles a que tengan más auditorio”, acotó con ironía.

Además, pidió que transparentaran el origen de los recursos que emplean para el funcionamiento de su medio (LatinUs), así como de las producciones que generan a través del mismo. Incluso solicitó que dieran a conocer si le pagan a redes sociales como Twitter o Facebook para que expandan su contenido.

“Que Brozo y Loret de Mola, nos digan quién ‘pompó’, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen, si le pagan a Twitter, a Facebook para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que tenemos, pero no censurar a nadie”, señaló López Obrador.

El presidente también recordó casos como el de Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui, cuyos programas salieron del aire en sexenios pasados: “Aquí no va a haber ningún caso, al contrario, hay que promover a Loret de Mola, a Brozo, a Reforma, garantizar su derecho a la libre manifestación de las ideas”.

Sin embargo, López Obrador se ha convertido en un férreo crítico de la prensa que no le es favorable: “Es un timbre de orgullo que esos que añoran esos tiempos, nos ataquen. Me preocuparía de verdad que yo leyera una columna a favor del gobierno”.

Respecto a la parodia que realizó Brozo en torno al espectáculo de las mañaneras, el titular del Ejecutivo Federal la desestimó diciendo que “ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente: ’Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado’”, concluyó.

