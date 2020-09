PT rompió con Morena en la Cámara de Diputados

Foto: EFE/Binisa López

La disputa por la mesa directiva de la Cámara de Diputados y la determinación de Morena de cederla al PRI, dejó consecuencias: la ruptura entre el Partido del Trabajo y su tradicional aliado, el Movimiento de Regeneración Nacional.

En entrevista con El Universal, el coordinador del PT en el Congreso, Reginaldo Sandoval, admitió que “sí hay una ruptura en términos éticos y de principios”.

“Se vislumbra con claridad (una ruptura dentro de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’) cómo ahora los diputados del movimiento, sobre todo los de Morena, PES y Verde, que decían que estaban en la ruta de la Cuarta Transformación votan por el PRI, que es el partido más rechazado, más repudiado, que menos quieren los mexicanos; y que por alguna maniobra, indicación o lo que hayan recibido votaron a favor del PRI, eso es inexplicable para todos los mexicanos y de aquí en adelante, discursivamente, cómo van a convencer al pueblo mexicano de que van en la ruta correcta”, se preguntó.

“Es obvio que se equivocaron, que es un error darle oxígeno al partido que menos aceptación tiene en el país y nosotros estamos claros, no somos parte de esa Mesa Directiva, porque es producto del fraude a la ley, del cochupo, porque cómo es posible que haya diputados de 15 minutos en una fracción, como fueron los del PRD, que se cambiaron al PRI sólo para ganarnos y para imponerse, sólo para violar la ley y ya se regresaron. El grupo de nosotros es de a de veras”, aseguró.

(Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

El líder de la bancada petista en San Lázaro enfatizó que la presidencia de Dulce María Sauri es “ilegítima” y no la van a reconocer.

Reginaldo Sandoval reveló al diario que ahora, los petistas tomarán su propio camino, por lo que serán más cuidadosos en analizar las iniciativas que les presenten Morena y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y si lastiman al pueblo, “no iríamos”.

“En todo lo que lastime al pueblo no iríamos, como no fuimos con la reforma de las Afore, que se las rechazamos, se las votamos en contra y argumentamos”, dijo.

Negó que haya algún resentimiento “no es que quedemos dolidos, por eso digo que hay un punto de quiebre del discurso de la 4T, porque el pueblo nos está exigiendo que expliquen por qué votaron por el PRI y no hay una explicación hasta ahora, le echan la culpa al presidente (Andrés Manuel López Obrador). Bueno, si el presidente les instruyó, pues había que decirle que esa no era la ruta correcta y no se animaron a decirle, como lo hicimos nosotros”, señaló.

Reiteró que “nosotros no tenemos duda” de que hubo una operación política de parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero “porque de otra manera no hubieran instalado al PRI”.

Imagen de archivo. (Foto: EFE/Cortesía Cámara de Diputados)

Insistió que con el error de Morena de votar a favor del PRI, al PT le da la oportunidad de colocarse en la vanguardia de la Cuarta Transformación e incluso de convertirse en la primera fuerza política de este movimiento, por la congruencia que mostraron al rechazar al PRI.

“Bueno, aquí hay un punto de quiebre que no tengo la menor duda de que va a ser verdaderamente profundo y el pueblo de México está viendo la congruencia del Partido del Trabajo. Nosotros somos de a de veras, somos de principios, no actuamos por cargos, no, eso es falso, tan no aspiramos a cargos que no estamos asumiendo la secretaría que nos corresponde y mantuvimos a Morena con cuidado para que no perdiera la Jucopo”, insistió.

A pregunta expresa si se perdió la confianza en la 4T, Reginaldo Sandoval respondió contundente:

“Claro que se perdió la confianza, ahí está la opinión pública, del pueblo mexicano, diciendo: ’¿Qué pasó? ¿Por qué votaron por el PRI? Hay que preguntarle a los diputados de Morena cómo les está yendo en sus distritos”.

Dijo no tener duda de que la gente se los cobrará en las siguientes elecciones.

“Sin duda alguna. aquí afortunadamente hay un partido que se salva de la 4T en el tema de mantener los principios y la congruencia, que es el PT”, aseguró.

