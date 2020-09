Funcionario de Tabasco insultó y amenazó a un policía de tránsito, pero al ser exhibido en redes renunció a su cargo

A pesar de haberse estacionado en un lugar prohibido, el director de Desarrollo Municipal de Cunduacán, Tabasco, amenazó e insultó a un agente de tránsito luego de que éste lo amonestara.

El incidente fue grabado y difundido en redes sociales donde se hizo viral este viernes. En él se escucha al agente de vialidad explicarle al funcionario identificado como Walter Pérez Olán que su camioneta estaba violando el reglamento de tránsito.

Además, se observa a una mujer al interior de la unidad, quien también graba con su teléfono; segundos después llega el funcionario y aspirante morenista a la alcaldía, refiriéndose al agente con insultos.

Perros come mierda, es lo que son ustedes. Cuando yo sea presidente los voy a correr a todos

El elemento acusó al funcionario de “abuso de autoridad”, pues a pesar de comentarle que ya había notificado a la alcaldesa Nidia Naranjo que burócratas se estacionaban frecuentemente en ese lugar, a Pérez Olán no le importó.

El hecho fue condenado por usuarios de redes sociales, quienes afirmaron que este solo fue un pequeño reflejo del gobierno de Cunduacán.

“Da pena este pobre señor.... En manos de quienes estamos... Que dios nos proteja de la avaricia de los políticos....”, “Sin duda la educación por delante y así quiere aspirar a un cargo de elección popular”, “Una persona prepotente no es digna de ocupar ningún cargo como funcionario político”, fueron algunas de las reacciones en Twitter.

Sin embargo, parece ser que Walter Pérez Olán no podrá cumplir su promesa, pues unas horas después presentó su renuncia al Ayuntamiento. Así lo dio a conocer Nydia Naranjo en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el ex director de Desarrollo Municipal emitió su versión de los hechos a través de un audio que difundió el periodista Iván Ventura de Panorama Sin Reservas:

(El agente) Ofendió a mi esposa y yo tenía que defenderla como todo buen esposo. Cometí un error de decirle malas palabras al agente de tránsito por lo cual pido disculpas a todos ustedes como compañeros, amigos, como servidores públicos, como ciudadanos (...) Tengo que afrontar mis errores porque soy un hombre cabal y estoy abonando a la Cuarta Transformación. Está luchando mucho nuestro presidente de la República, y como no quiero dañarlo y no quiero dañar a nuestro gobernador y mucho menos a nuestra presidenta he renunciado irrevocablemente