Cayó un presunto violador serial en la Ciudad de México: habría atacado a al menos 21 mujeres

Lo identifican como un violador en serie. Fueron 21 las mujeres a las que abusó sexualmente en la alcaldía Miguel Hidalgo (Ciudad de México) entre 2012 y 2020. Desde entonces, las autoridades no recaudaron pistas sólidas y aunque tienen el ADN del criminal dieron pasos ciegos.

Este viernes, ocho años después del pavor callejero, la policía capturó al responsable: Francisco San Juan, de 33 años. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de México, los agentes ubicaron al sujeto en la zona de Polanco con cámaras del C5, luego de que la última víctima denunciara el paradero del presunto violador.

En la calle Milla de Ghandi, colonia Bosques de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, la mujer solicitó apoyo de los agentes pues aseguró que un hombre la amenazó con un cuchillo y abusó de ella.

“De acuerdo con información obtenida, derivado de las denuncias y del trabajo de investigación de gabinete y campo, el hombre detenido está posiblemente relacionado con varios casos de acoso y abuso sexual, ocurridos en la colonia Polanco, Bosques y Lomas de Chapultepec, Jardines del Pedregal, entre otras de la alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la Policía.

Hace seis meses otra de sus víctimas entró a la fiscalía para denunciar que la habían violado en la Colonia Molino del Rey, alcaldía Miguel Hidalgo. Describió al sujeto como un hombre moreno, de pelo corto, estatura media y contextura delgada.

Según la denuncia, ella salió de trabajar alrededor de las 21:30 horas, de una empresa ubicada en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec. Caminó sobre el Paseo de la Reforma para tomar un camión, pero a la altura de un banco se le acercó un hombre.

El sujeto la amagó por detrás colocándole un cuchillo en el cuello. La mujer le entregó su teléfono y su cartera.

—Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa, acompáñame, le gritó el agresor y la llevó a una zona de área verde.

—¡No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar!, la amenazó.

Días después, otra mujer que corría a pocos kilómetros de la misma calle, fue atacada sexualmente. Las descripciones del responsable coincidían con la de la otra víctima.

La mujer, de 21, salía de trabajar y caminaba cerca de la zona de Polanco. De pronto un hombre se le acercó por la espalda y la amagó con una navaja. La llevó a una zona en la que había algunas bancas y ahí la violó. Finalmente se fue sin robarle nada.

Tan sólo este año, tres mujeres atravesaron el umbral de la fiscalía para acusar abusos sexuales en esa alcaldía. Las últimas víctimas denunciaron en el pasado mes de febrero.

Al sospechoso se le trasladó durante la noche al Ministerio Público en la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Sexuales. Se presume, tiene dos ingresos al sistema penitenciario, ambos por robo calificado.

