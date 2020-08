Difundieron el retrato hablado de un violador en serie que ha atacado al menos a 20 mujeres en CDMX

Imagen ilustrativa de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, donde opera un violador en serie (Foto: miguelhidalgo.cdmx)

Lo identifican como un violador en serie . Han sido 20 las mujeres a las que ha abusado sexualmente en la alcaldía Miguel Hidalgo (Ciudad de México) entre 2012 y 2020. Desde entonces, las autoridades no recaudan pistas sólidas y aunque tienen el ADN del criminal han dado pasos ciegos.

Esta semana, ocho años después del pavor callejero, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer el retrato hablado del responsable. Se trata de un sujeto de entre 35 y 40 años, moreno y delgado.

Las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), que apoyan a la Fiscalía para Delitos Sexuales de la ciudad, revelan que el violador busca a sus víctimas cerca de alguna zona donde exista un parque. Regularmente se trata de mujeres que salen o van a trabajar. Su horario de atacar lo ha variado.

Amaga a las mujeres con una navaja, las lleva a esos parques, busca un lugar oscuro y apartado y ahí las agrede sexualmente.

Las víctimas han detallado que no suele robarles sus pertenencias, lo cual ha dificultado a las autoridades su rastreo. Un grupo especial de agentes de la Policía de Investigación (PDI) y otro adscrito a la Fiscalía para Delitos Sexuales (FDS), son los encargados de seguirle la pista a este hombre.

El retrato hablado del violador en serie, según la FGJ CDMX (Foto: Twitter/c4jimenez)

Hace seis meses una mujer entró a la fiscalía para denunciar que la habían violado en la Colonia Molino del Rey, alcaldía Miguel Hidalgo. Describió al sujeto como un hombre moreno, de pelo corto, estatura media y contextura delgada.

Según la denuncia, ella salió de trabajar alrededor de las 21:30 horas, de una empresa ubicada en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec. Caminó sobre el Paseo de la Reforma para tomar un camión, pero a la altura de un banco se le acercó un hombre.

El sujeto la amagó por detrás colocándole un cuchillo en el cuello. La mujer le entregó su teléfono y su cartera.

—Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa, acompáñame, le gritó el agresor y la llevó a una zona de área verde.

—¡No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar!, la amenazó.

Días después, otra mujer que corría a pocos kilómetros de la misma calle, fue atacada sexualmente. Las descripciones del responsable coincidían con la de la otra víctima.

La mujer, de 21, salía de trabajar y caminaba cerca de la zona de Polanco. De pronto un hombre se le acercó por la espalda y la amagó con una navaja. La llevó a una zona en la que había algunas bancas y ahí la violó. Finalmente se fue sin robarle nada.

Tan sólo este año, tres mujeres atravesaron el umbral de la fiscalía para acusar abusos sexuales en esa alcaldía. Las últimas víctimas denunciaron en el pasado mes de febrero, desde entonces no se supo más del violador de la Ciudad de México. Hasta ahora.

Los trabajos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para dar con este sujeto, continúan.

