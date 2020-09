“No hay pensamiento único”: quiénes son los cuatro políticos que abandonaron la 4T de AMLO

Foto: Presidencia de México.

En la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador han renunciado cuatro secretarios de estado en 20 meses, en su mayoría han sido por diferencia con el presidente.

Mientras que en organismos y subsecretarías dimitieron 15, no se tomaron en cuenta los que cambiaron de cargo.

La primera renuncia sucedió con Carlos Manuel Urzúa Macías como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en julio del 2019 y la más reciente fue la de Víctor Manuel Toledo Manzur, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el caso de Víctor Manuel Toledo, el presidente explicó que su renuncia fue por un tema de salud.

La renuncia de Víctor Manuel Toledo se indicó fue por temas de salud (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Añadió que la actividad pública causa estrés y que no todos están hechos para resistir presiones. “Antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe” y confirmó que regresaba a la academia.

Fue a principios de agosto que se filtró un audio del ahora ex funcionario en el que mencionó que la actual administración es contradictoria. Posteriormente, Toledo Manzur dijo que el audio fue descontextualizado y que era parte de una campaña de desprestigio contra la 4T.

Parte de lo que dijo el académico fue: “Yo quisiera compartirles lo que he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones, esto se expresa concretamente en la luchas del poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas”. Y que había un bloque los proyectos con línea ambiental.

Es la Semarnat donde más cambios se han registrado, con tres, y ahora estará a cargo María Luisa Albores González, que dejó la Secretaría de Bienestar. La primera en tener a cargo dicha dependencia fue Josefa González-Blanco Ortiz-Mena y que renunció a su cargo tras un incidente con Aeroméxico.

El primer secretario de estado en renuncia fue Carlos Urzúa (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Durante la conferencia matutina del jueves 3 de octubre, le cuestionaron al presidente si alguno de los miembros del gabinete no ha cumplido con sus expectativas y respondió que todos han colaborado en la actual administración.

Este es un gobierno en donde se garantizan las libertades, donde no hay pensamiento único, donde hay criterios. No es un gobierno autoritario, yo respeto el punto de vista de todos y se convence, no se imponen las cosas

En tanto, uno de los primeros en mencionar las diferencia con López Obrador fue Carlos Manuel Urzúa Macías. En su carta de renuncia alude a la discrepancia en materia económica. Y la Secretaría de Hacienda se quedó a cargo de Arturo Herrera.

Urzúa Macías mencionó en su carta de renuncia: “Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda la política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones no encontraron eco”.

Javier Jiménez Espriú renunció en el mes de julio (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

En el caso Javier Jiménez Espriú decide no continuar por la diferencias en el control de los puertos, ya que estar pasaron al control de la Fuerzas Armadas. El mando de la dependencia lo tomó Jorge Arganis Díaz Leal.

Otras renuncias que se han registrado son: Asa Cristina Laurell (Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud); Mara Gómez Pérez y Jaime Rochín del Rincón (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas); Candelaria Ochoa (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres); Mónica Maccise (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación); Germán Martínez (Dirección General del IMSS); Clara Torres (Programa de Estancias Infantiles), Ricardo Ahued (Administración General de Aduanas), Margarita Ríos-Farjat (Servicio de Administración Tributaria); Gaspar Franco Hernández (Comisión Nacional de Hidrocarburo); Tonatiuh Guillén (Instituto Nacional de Migración); Guillermo García Alcocer (Comisión Reguladora de Energía); Simón Levy (Subsecretaría de Turismo); Patricia Bugarín (Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana); Gualberto Ramírez (Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro).

