Victor Manuel Toledo, titular de la Semarnat, renunció a su cargo

El 5 de agosto pasado se filtró a medios un audio de origen desconocido en el que arremetía contra la 4T (Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Víctor Manuel Toledo, presentó el pasado 31 de agosto su dimisión tras haber criticado a principios de mes las “contradicciones” y “luchas de poder” dentro del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Medios locales informaron que la renuncia de Toledo se debe a problemas de salud y que será sustituido por la actual secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.

Es la cuarta renuncia en el gabinete de López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018. Toledo no había protagonizado ninguna aparición pública desde que el 5 de agosto pasado se filtró a medios un audio de origen desconocido en el que arremetía contra la 4T, concepto con el que se conoce al gobierno de López Obrador, quien dice llevar a cabo la “cuarta transformación” de México tras la independencia, las reformas liberales y la revolución.”La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe.

Toledo Manzur fue nombrado como titular de la Semarnat hace 14 meses, en sustitución de Josefa González Blanco. (Foto: Archivo)

Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas”, expresó Toledo. También reprochó que López Obrador, el jefe de Gabinete, Alfonso Romo, y varios ministros “están en contra” de la agenda ecológica que intenta impulsar la Secretaría de Medio Ambiente.

“No estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro; hay contradicciones muy fuertes y yo, la verdad, es que veo muy difícil. No debemos idealizar a la 4T”, se escucha al ex funcionario en el audio grabado el pasado mes de marzo .

Tras estas palabras, el presidente evitó pedir su renuncia y dijo que es “normal” que haya diferencias dentro de un Gobierno.”En el gabinete nuestro hay libertad, hay discrepancias y no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen”, expresó López Obrador.

no es la primera ocasión en la que hace observaciones al actual gobierno y en relación con el proyecto emblema del gobierno, el Tren Maya, recientemente declaró a El Universal que “lo que sí debe preocupar son los ’polos de desarrollo´ que desencadenan en cada estación. No se debe repetir el desastre de la Riviera Maya. Aquí la Semarnat mantiene una posición crítica y vigilante”.

En repetidas ocasiones el ahora ex funcionario ha criticado duramente al gobierno de López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

El mes pasado dimitió el secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú quien se opuso a la militarización de los puertos y aduanas del país ordenada por López Obrador. Mientras que el año pasado renunciaron el secretario de Hacienda Carlos Urzúa por discrepancias con el programa económico del mandatario, y la anterior secretaria de Medio Ambiente Josefina González-Blanco por protagonizar un escándalo al ordenar el retraso de un vuelo comercial para poder llegar a tiempo al aeropuerto.

Toledo Manzur fue nombrado como titular de la Semarnat hace 14 meses, en sustitución de Josefa González Blanco. Es biólogo y profesor visitante de la Universidad Internacional de Andalucía, España e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, donde también obtuvo su maestría y doctorado. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación, incluyendo 20 libros

Se ha destacado como teórico de la “ecología política”, así como por diferentes trabajos de investigación en materia ambiental.

Fundó y coordinó la Red Temática del Consejo Nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el 2011, sobre patrimonio biocultural, y ahora reúne más de 120 investigadores en 40 instituciones del país.

*Con información de EFE

