“Fue irracional y estúpido”: “Lady 3 pesos” reveló que es madre soltera y ofreció disculpas por su escándalo

Mujer apodada Lady3pesos se disculpa públicamente por insultar a guardias de Walmart

La mujer apodada “Lady3pesos” al ser grabada y viralizada, publicó un video en su cuenta de Instagram después del escándalo en el que se vio implicada y por el que perdió su trabajo donde se disculpa públicamente con los empleados del lugar a quien gritó y con quien se sintiera ofendido.

“Me apodan ‘Lady 3 pesos’ o ‘Lady chicharrón en salsa verde’. Por medio de este video quiero disculparme con todas estas personas (de seguridad) que se preocupan por cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos. Creo que mi manera de actuar no fue la correcta, fue algo muy estúpido, algo muy irracional que no pensé. Si alguien más se sintió agredido u ofendido por mis comentarios de verdad lo siento mucho”.

“Todos somos seres humanos y alguna vez nos equivocamos y cometemos errores, solamente quiero que sepan que no fue mi intención ofenderlos de esa manera”, son las palabras con las que la mujer llamada “Lady 3 pesos” ofreció una disculpa pública después de ser repudiada por ofender a empleados de una tienda de autoservicio.

En el video donde ofrece la disculpa pública, comentó que tampoco quiso insultar un platillo tan rico como el chicharrón en salsa verdey que ella y su familia también acostumbran comer.

“Es un platillo delicioso, que yo he comido junto con mi familia muchas veces. Fue un chiste de pésimo gusto, yo amo México, amo mi país porque también soy mexicana, amo su comida y su gente. Fue una manera muy sarcástica y muy estúpida de mi parte de expresarme para con los oficiales de seguridad, espero me disculpen, ofrezco esta disculpa sinceramente”, añadió.

Todas las mañanas en tu correo las noticias más importantes de México.

Asimismo explicó que se vio rebasada por la situación y que no tenía por qué insultarlos de esa manera, sin embargo dijo ser madre soltera de dos hijos y explicó que no siempre puede dejarlos con alguien.

Tras el escándalo fue despedida

Tras la presión mediática al recibir miles de comentarios en sus redes sociales, la compañía inmobiliaria Century 21, informó que despidió a la abogada ahora conocida como “Lady 3 pesos”, luego de la viralización de un video donde insulta a guardias de seguridad por no dejarla entrar a un supermercado con una menor de edad.

“Deseamos reiterar nuestra total desaprobación a la conducta de la asesora en cuestión, por ser contrario a los códigos, valores y filosofía de nuestra oficina y de toda la red Century 21 en México.

“Lamentamos con gran pena y decepción lo ocurrido y nos deslindamos totalmente de la conducta inadmisible de esta asesora que a partir de la emisión de este comunicado es dada de baja de nuestras oficinas y de toda la Red.

Ya que para Century 21 el respeto, la honestidad, la inclusión, la transparencia y el servicio son valores fundamentales no negociables para todos nuestros integrantes”, informaron en el comunicado.

Diversos usuarios identificaron a la mujer con nombre y apellido, por lo que se dieron cuenta que era empleada de esta inmobiliaria, además que a pesar de haber estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México había reprobado varias materias por lo que no se había titulado. Algunos otros mostraron su teléfono, sus cuentas de Twitter, Facebook y Tik Tok, en esta última se mofan que también vende caretas a domicilio.

Este viernes fue apodada #Lady3Pesos luego de que se viralizara un video en el que insulta a los guardias de seguridad por que no la dejaron entrar con una menor de edad a una tienda comercial, ubicada en la Avenida Cuitláhuac, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Durante la contingencia sanitaria se ha recomendado que adultos mayores y menores de edad no acudan a este tipo de tiendas para evitar contagiarse de coronavirus, por lo que esto es ampliamente conocido y además está señalado en cada uno de los establecimientos, entre otras reglas como usar cubrebocas de forma obligatoria.

Como se puede ver en la grabación, la mujer se habría molestado con los empleados de la tienda por no permitirle ingresar a la misma acompañada de una menor edad, por lo que comenzó a reclamar que no era la primera vez que la llevaba y sí lograba ingresar.

La mujer, quien señaló ser abogada, alegó al personal que ya había pagado el estacionamiento de cinco pesos por lo que les solicitó que le devolvieran el dinero.

“Dame los cinco pesos del estacionamiento entonces, ¡ay! Eres un naco, ganas tres pesos, perdón. Tráeme al gerente, tráeme al gerente”, exclamó.

José, de 10 años, estaba afuera de una tienda, fue violado y asesinado

Un tema de gran importancia queda presente ya que aún no se determina si es obligatorio o sugerido la entrada con los menores ya que diversas familias son uniparentales y no pueden dejar a sus hijos solos. A principios de junio el país se conmocionó con la desaparición, violación y muerte de un menor de 10 años, que en Acayucan, Veracruz, las primeras versiones señalaron que fue con su mamá a una tienda departamental, por protocolo de sanidad no pudo entrar, lo dejó afuera y nunca más lo volvió a ver con vida.

Por esta indicación, la madre de familia pidió a su hijo de diez años de edad esperar afuera, apenas haría unas compras y volvería para ir a casa

Era cuestión de unos minutos, los mismos que bastaron para que él desapareciera, al salir no lo encontró. Esto la llevó a iniciar una búsqueda por la zona, apenas apoyada por algunos vecinos. Incluso fue con las autoridades, pero le dicen que por protocolo no podrían activar un Alerta Amber hasta después de 72 horas, tiempo vital que se perdió para hallar al pequeño.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Lady 3 pesos: el indignante momento en que una mujer insultó al personal que le negó la entrada a un Walmart con su hija

Century21 despidió a mujer apodada Lady3pesos tras video viral donde insulta a guardias

Quién es Lady Covid, la mujer que causó indignación en un avión por quitarse el cubrebocas

Quién es #LadyManoseada, la mujer que presuntamente abandonó a sus hijos en un OXXO

Lady Hija de General habló y pidió disculpas: “Me exalté y perdí el control”

Lady 100 pesos, conductora ebria trata de sobornar a policías