Century21 despidió a Lady3pesos tras video viral donde insulta a guardias

Tras la presión mediática al recibir miles de comentarios en sus redes sociales, la compañía inmobiliaria Century 21, informó que despidió a la abogada ahora conocida como “Lady 3 pesos”, luego de la viralización de un video donde insulta a guardias de seguridad por no dejarla entrar a un supermercado con una menor de edad.

“Deseamos reiterar nuestra total desaprobación a la conducta de la asesora en cuestión, por ser contrario a los códigos, valores y filosofía de nuestra oficina y de toda la red Century 21 en México.

“Lamentamos con gran pena y decepción lo ocurrido y nos deslindamos totalmente de la conducta inadmisible de esta asesora que a partir de la emisión de este comunicado es dada de baja de nuestras oficinas y de toda la Red.

Ya que para Century 21 el respeto, la honestidad, la inclusión, la transparencia y el servicio son valores fundamentales no negociables para todos nuestros integrantes”, informaron en el coomunicado.

Foto: Facebook Century21

Diversos usuarios identificaron a la mujer con nombre y apellido, por lo que se dieron cuenta que era empleada de esta inmobiliaria, además que a pesar de haber estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México había reprobado varias materias por lo que no se había titulado. Algunos otros mostraron sus cuentas de Twitter, Facebook y Tik Tok, en esta última se mofan que también vende caretas a domicilio.

Este viernes fue apodada #Lady3Pesos luego de que se viralizara un video en el que insulta a los guardias de seguridad por que no la dejaron entrar con una menor de edad a una tienda comercial, ubicada en la Avenida Cuitláhuac, en la alcaldía Azcapoztalco de la Ciudad de México.

Foto: Twitter

Durante la contingencia sanitaria se ha recomendado que adultos mayores y menores de edad no acudan a este tipo de tiendas para evitar contagiarse de coronavirus, por lo que esto es ampliamente conocido y además está señalado en cada uno de los establecimientos, entre otras reglas como usar cubrebocas de forma obligatoria.

Como se puede ver en la grabación, la mujer se habría molestado con los empleados de la tienda por no permitirle ingresar a la misma acompañada de una menor edad, por lo que comenzó a reclamar que no era la primera vez que la llevaba y sí lograba ingresar.

Foto: Twitter

La mujer, quien señaló ser abogada, alegó al personal que ya había pagado el estacionamiento de cinco pesos por lo que les solicitó que le devolvieran el dinero.

“Dame los cinco pesos del estacionamiento entonces, ¡ay! Eres un naco, ganas tres pesos, perdón. Tráeme al gerente, tráeme al gerente”, exclamó.

Foto: Twitter

Sin embargo, el personal de seguridad se negó a hacerlo, justificando que no cambiaría su decisión, por lo que, junto con otra mujer, solicitó a un compañero cerrar el acceso a la tienda.

“¿Ganas tres pesos, verdad? Vete a comer chicharrón en salsa verde, jodido”, añadió la mujer en tono agresivo, al tiempo en que señala que acudirá a la Procuraduría Federal del Consumidor (Consumidor) para denunciar al establecimiento.

Foto: Twitter

“Disfruten sus 3,500 pesos mensuales, jodidos”, agrega; sin embargo, en ese momento, el personal de vigilancia la llamó “pseudo abogada”, lo que causa nuevamente su enojo.

Los internautas de inmediato la viralizaron y expresaron en su mayoría su falta de educación, la tildaron de “clasista” al señalar a los empleados del lugar y decirles “pobres jodidos”, otros resaltaron su incongruencia al exigir el dinero del estacionamiento.

Hubo quien la defendió al señalar que si iba con su hija era porque no tenía con quien dejarla, sin embargo la mayoría defendió más al chicharrón en salsa verde del que hizo mención la mujer.

Foto: Twitter

José, de 10 años, estaba afuera de una tienda, fue violado y asesinado

Un tema de gran importancia queda presente ya que aún no se determina si es obligatorio o sugerido la entrada con los menores ya que diversas familias son uniparentales y no pueden dejar a sus hijos solos. A principios de junio el país se conmocionó con la desaparición, violación y muerte de un menor de 10 años, que en Acayucan, Veracruz, las primeras versiones señalaron que fue con su mamá a una tienda departamental, por protocolo de sanidad no pudo entrar, lo dejó afuera y nunca más lo volvió a ver con vida.

Por esta indicación, la madre de familia pidió a su hijo de diez años de edad esperar afuera, apenas haría unas compras y volvería para ir a casa

Era cuestión de unos minutos, los mismos que bastaron para que él desapareciera, al salir no lo encontró. Esto la llevó a iniciar una búsqueda por la zona, apenas apoyada por algunos vecinos. Incluso fue con las autoridades, pero le dicen que por protocolo no podrían activar un Alerta Amber hasta después de 72 horas, tiempo vital que se perdió para hallar al pequeño.

José, de 10 años, desapareció en las afueras de una tienda y fue hallado horas después violado y asesinado Foto: Facebook

La desesperación la hizo tomar una foto y con ella caminar por las calles y central camionera, donde preguntaba si habían visto a ese menor, pero sin resultados.

Durante la búsqueda fue hallado un menor sin vida en un terreno baldío, el horrendo cuadro ofrecía evidencia de posible ataque sexual, golpes y muerte. La mujer fue notificada acudió a reconocerlo y se dio cuenta que era su hijo.

Existió otra versión donde supuestamente el menor se dedicaba a hacer mandados y ayudar a las personas con sus compras afuera de esta tienda para ganar algo de dinero, sin embargo el resultado fue el mismo: la agresión física, sexual y posterior asesinato del pequeño José.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO),14/04/2020.- Fotografía fechada el 13 de abril del 2020, que muestra a personal de seguridad vigilando centros comerciales en Ciudad de México (México). Persianas bajadas, puertas tapiadas y el doble de guardias de seguridad y policías es el panorama que deja la pandemia de COVID-19 en las principales calles comerciales de México, donde se prevé un incremento de los asaltos a establecimientos por la parálisis económica del país. EFE/Sáshenka Gutiérrez

¿Qué dicen las autoridades sanitarias?

El pasado 10 de mayo, dentro del marco de la conferencia de Salud, el subsecretario de la dependencia a nivel federal, Hugo López Gatell, llevó a cabo una dinámica para responder a las madres mexicanas diferentes dudas respecto a la pandemia que se vive actualmente en el país.

Ana Luisa Martínez Llamas planteó un cuestionamiento relacionado a su situación y con las medidas obligatorias en lugares esenciales como tiendas.

“¿Qué podemos hacer las familias uniparentales con hijos, es decir de una mamá o un papá y que no podemos dejarlos solos, ni encargarlos con algún familiar o amistad. Aquí en Hermosillo no se permite la entrada de niños, pero debería haber alguna excepción, lo he visto con dependencias, pero no hay respuesta, espero que con usted sí”, expresó la madre originaria de Sonora.

Centros comerciales, como Parque Delta, lucen vacios y con la mayoría de los locales cerrados, debido a la alerta epidemiológica FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

López Gatell agradeció la pregunta y reiteró que la medida obedece a la precaución y para minimizar el aforo de personas dentro de comercios.

“No creo que sea insalvable, yo pienso y confío en que los establecimientos comerciales pueden tener el criterio apropiado para adaptar las condiciones, mi sugerencia es que actúen como consumidores y directamente lo expresen ante las gerencias de los centros comerciales para cambiar el criterio y exista la posibilidad regulada y algunas madres puedan llegar a los súper mercados con sus hijos, claro con el compromiso de que el aforo de personas disminuya”, respondió el funcionario.

