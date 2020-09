Autoridades de salud condicionan atención gratuita en Michoacán, denuncian médicos

Doña Delfina Martínez Álvarez acudió al centro de Salud Juan Manuel González Ureña de Morelia, Michoacán para atender sus dolores causados por el cáncer de pulmón; a sus 62 años cada vez le cuesta trabajo sustentarse, por lo que aquel día le resultaba complicado pagar 160 pesos de consulta, cantidad que debía saldar si no presentaba una carta donde se demostrara que no estaba afiliada a un tipo de seguridad social.

“Entonces yo le dije: ¿y si no trae uno el dinero? Me dicen: si no van a sacar esa hoja, pa’ demostrar que no tienen ISSSTE o Seguro, no vamos a atenderlas, o de otra forma pagan en la caja, 160″, relató la señora a personal del Frente Michoacano en Defensa de la Salud y Seguridad Social (FMDSS).

El pasado 28 de julio, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) giró la circular 33824 con número de oficio SSM/2020/5009 en el cual condicionó a dependencias de su jurisdicción, a que atendieran de forma gratuita solo a quienes presentaran la carta de no derechohabiente. Y aquellos que estuvieran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debían pagar una cuota de recuperación establecida.

Desde el 28 de julio se giró una circular donde se especificaba que el servicio gratuito sería a condición de una carta de no derechohabiencia (Foto: Cortesía)

Ante esto, el FMDSS envió un oficio el 24 de agosto a la SSM para que fuera suspendida tal disposición, porque obstruía la atención gratuita de los servicios de salud y porque obligaba a la población no derechohabiente a movilizarse por un trámite en el actual contexto de la pandemia, donde existe propensión al contagio de COVID-19.

Cuatro días después, Francisco del Toro Lugo, integrante del FMDSS, se manifestó afuera de las oficinas centrales de la SSM, donde fue recibido por la titular de esa institución, la doctora Diana Celia Carpio Ríos. Ella habría reconocido que la redacción del oficio SSM/2020/5009 era susceptible a malinterpretaciones, y para corregirlo, aseguró que enviaría otra circular.

Mientras tanto ya había pasado un mes desde que fue girada tal instrucción y así como la señora Martínez Álvarez, otros no derechohabientes (que en el estado suman 2,300,000), en caso de haber requerido atención médica, debieron resolver el trámite de la dichosa carta para obtener el servicio gratuito.

Como respuesta a manifestaciones del FMDSS, las autoridades sanitarias dijeron que el servicio sería gratuito para aquellos que tuvieran expediente clínico abierto antes del 28 de julio (Foto: Cortesía)

“Dicen que es un requisito fundamental la carta de no derechohabiente para ser atendidos, y esta población es una población que la mayoría es adulto mayor, no sabe leer ni escribir, para poder tramitarla tienen que acudir a las oficinas y esto conlleva a que se incrementen las aglomeraciones de personas, incrementando el riesgo de adquirir una infección cómo es la que estamos enfrentando actualmente”, explicó María Griselda Lara Gutiérrez, enfermera operativa en el Hospital Civil de Morelia “Dr. Miguel Silva” e integrante del FMDSS.

Para el 28 de agosto pasado, Vicente Zarco Suayd, subdirector jurídico de la SSM, otorgó respuesta al oficio del FMDSS, donde argumentó que tal requisito era fundamental, pues no se tenía acceso a bases de datos del IMSS o ISSTE para constatar la no derechohabiencia.

Ante la propuesta de coordinación con esas dependencias para verificar la información, el funcionario alegó que los datos serían obsoletos, por las altas y bajas registradas. Todo lo anterior, según consta en documentos proporcionados a Infobae México por el FMDSS.

Sin embargo, Francisco del Toro Lugo afirmó que la propia secretaria Carpio Ríos le aseguró la posibilidad de gestionar acceso a los datos del IMSS e ISSSTE, de modo que las personas no tuvieran necesidad de acudir a trámites y exponerse al contagio de coronavirus. Este medio contactó a la autoridad sanitaria de Michoacán para consignar alguna aclaración respecto a la problemática, pero hasta publicada esta nota no se tuvo respuesta alguna.

Otra vía para obtener la carta de no derechohabiencia es por internet, pero del Toro Lugo como Lara Gutiérrez, conicidieron en que las personas no tienen acceso a las tecnologías.

Ayer 31 de agosto, como respuesta formal para mitigar tal situación, la Secretaría de Salud de Michoacán giró otra circular para que fuera otorgado el servicio gratuito a quienes tuviesen expediente clínico abierto antes del 28 de julio. Pero aquellas que tuvieran atención médica por primera vez, debían sujetarse a lo estipulado en la circular 33824.

“Esto mitiga, pero no satisface, porque no todas las personas tienen expediente clínico abierto, este es un sistema que ya existe, pero que hay que estar metiendo a la gente a abrirle su historia clínica a interrogarla. La persona que no esté registrada en eso, le van a pedir esas dos cartas. Verbalmente me dijeron: vamos a hablar con los jefes de jurisdicción los directores de hospital para que no la pidan, pero eso es a contentillo”, explicó Luis Francisco del Toro Lugo.

Para exponer su caso, la señora Álvarez Martínez acudió a manifestarse en oficinas centrales de la SSM (Foto: Cortesía)

Por ello, los médicos michoacanos propondrán que el requisito sea suspendido en tanto dure la emergencia sanitaria o la SSM haga el trámite y las personas no se expongan a la infección del virus SARS-CoV-2. El modelo de atención planteado por el FMDSS está basado en la confianza, es decir, que simplemente se pregunte a la gente si tiene IMSS o ISSSTE y si la respuesta es no, proceda el servicio; pero si quieren corroborar, que haya coordinación para revisar bases de datos.

Hay gente que no tienen ni para el pasaje. Tengo un paciente que me dijo: <i>doctor, le pueda mandar medicamento a mi esposa, porque no tuve dinero para que viniéramos los dos</i>. Y son realidades que están demostrables

Según el último corte del 31 de agosto, Michoacán registró 15,162 casos de COVID-19 y 1,166 defunciones. De acuerdo con el doctor del Toro Lugo, el estado tiene un promedio de 20 defunciones diarias, por ello teme que personas como la señora Delfina Martínez Álvarez se contagien al hacer un trámite.

El personal improvisó su equipo de protección (Foto: Cortesía)

“No me ponía tan mal ahora, pero ahora ya me pongo muy mal de unos dolores del pulmón, me pican como espinas, siento que estoy quebrada de mis brazos, de mi cabeza, pero soy una persona que no me gusta estar acostada, porque yo sé que en la cama más me da. Y uno de pobre no nació para estar esperando, porque siempre el gobierno nos da la espalda a nosotros los pobres”, acusó Martínez Álvarez, vecina de la colonia Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán.

Acusan falta de insumos

La enfermera María Girselda Lara denunció que pese a tratar con pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19, ella y sus compañeros del área operativa, en el hospital civil de Morelia “Dr. Miguel Silva”, carecen de la protección necesaria. Una condición que calificó de riesgosa, pues podrían infectar a sus familiares.

“Yo soy enfermera operativa, el día de anoche (domingo 30 de agosto) yo tuve mi guardia, entró a las ocho de la noche y me toca atender a pacientes con con este diagnóstico. Entonces nos acercamos a nuestros autoridades correspondientes a pedir el equipo de protección personal y nos comentan que no no nos dan overoles, que es equipo sólo se le da al profesional que requiere de hacer procedimientos más invasivos como intubación”, refirió durante su participación en la protesta encabezada por la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud y realizada este lunes 31 de agosto en la Ciudad de México.

Adaptaron googles a la escafandra hechiza (Foto: Especial)

Por esto se han visto en la necesidad de confeccionar sus propios insumos de protección, pues podrían ser portadores del virus. Algo que ven de cerca, pues dos colegas suyos han fallecido por la enfermedad de COVID-19. De ese modo improvisaron sus escafandras y les han adaptado googles.

