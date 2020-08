Diez integrantes de la Alianza Federalista podrían salirse de la Conago: Aureoles

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, dijo que Alianza Federalista ya alista plan B (FOTO: GALO CAÑAS/Cuartoscuro)

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó este viernes que la salida de 10 mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es altamente probable y por ello ya se piensa en el plan B, principalmente para hacer frente al tema del pacto fiscal.

El gobernador de extracción perredista, dijo que tras “la desolada” que se llevaron los mandatarios estatales la semana pasada durante la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cosas se van a replantear en Chihuahua en la reunión de la próxima semana, en el marco del encuentro entre mandatarios estatales.

Estamos trabajando yo creo que después de la desolada que nos llevamos en San Luis Potosí donde nos salió con otras cosas el señor (presidente López Obardor), vamos a replantear las cosas en Chihuahua el próximo 7 de septiembre

Agregó que es casi inminente la salida de la Conago, de los 10 gobernadores que conforman la llamada Alianza Federalista, y ello porque no hay acuerdos con el presidente de la República.

Diez gobernadores de la Alianza Federalista saldrían de la Conago (Foto: Captura de pantalla)

Altamente probable que en Chihuahua acordemos salirnos de la Conago, porque ¿qué hace el presidente? Puras faramallas, se lleva al gabinete legal y ampliado nomás para gastarse los viáticos porque al final no hay nada. Somos 10, los de la Alianza Federalista, los que hemos aguantado. Lo vamos a analizar y el plan B de qué vamos a hacer

El jueves gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, criticó al gobierno federal debido a que en la propuesta para renovar el pacto fiscal, las autoridades encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador han mostrado una actitud de desdén y desprecio. Incluso denunció que les han cerrado las puertas al diálogo con las entidades del país.

Los estados de la República no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo o planteando extender la mano para ver qué más nos dan. Lo que estamos planteando es que se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más

Ante esta situación, Alfaro hizo evidente la urgencia de convocar a una Convención Nacional Hacendaria, pues la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 les generó una carga presupuestal que no tenían contemplada. Apuntó que en el caso de su estado, tuvieron que invertir 3,000 millones de pesos en materia de salud, los cuales no estaban planificados.

El presidente López Obrador dijo en Tamaulipas que debe haber consenso para modificar el pacto fiscal (Foto: Presidencia de la República)

Asimismo, resaltó que en su entidad se tuvo que recurrir a una línea de crédito por 6,200 millones de pesos, a través de la cual se buscará aminorar el impacto económico de la pandemia del nuevo coronavirus entre la población.

Esta mañana en su conferencia de prensa desde Tamaulipas, el presidente López Obrador se mostró de acuerdo en que se realice la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, pero “tiene que haber un consenso, porque esto implica definir fórmulas de distribución del presupuesto. Primero, de lo que corresponde a la federación, las entidades federativas y los municipios”, explicó.

También detalló que las fórmulas actuales para la distribución de las riquezas se basan en tres elementos, los cuales fueron definidos desde el sexenio del presidente Felipe Calderón: el crecimiento económico de los estados, la pobreza y el número de habitantes.

“Si se logra un consenso para una nueva fórmula, no hay ningún problema. No es sólo un asunto de resistencia del gobierno federal, nosotros no nos oponemos, pero tiene que haber un acuerdo, porque esto va a significar que se les quite a unos y se les dé a otros, así de sencillo”, sentenció el presidente, quien concluyó que actualmente no se le debe nada a ningún estado.

