JusticiaParaDanna: mujeres protestaron con tatuajes por dichos del fiscal sobre joven asesinada en Mexicali

“Tristemente en Mexicali, la semana pasada, asesinaron a una niña de 16 años, pero la niña también traía tatuajes por todos lados”, dijo Guillermo Ruíz Hernández, fiscal del estado de Baja California en un video publicado por el Servicio Médico Forense (Semefo) al hablar el feminicidio de Danna Reyes, quien fue asesinada, calcinada y abandonada en un terreno baldío por tres jóvenes.

La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar ante la declaración del fiscal, quien fue señalado en redes sociales de revictimizar a la joven y justificar lo sucedido.

Por al menos tres días, el hashtag #JusticiaParaDanna ha estado entre las tendencias más fuertes de Twitter, donde ahora cientos de mujeres contestaron al fiscal y protestaron contra sus declaraciones publicando fotos de sus tatuajes.

Tengo tatuajes y no por que me maten eso debe de ser juzgado, mi cuerpo es MÍO #JusticiaParaDanna (@LaSofMarcos

Las mujeres que comparten las fotos aseguran que no deberían estigmatizarlas por su cuerpo y que ninguna de las características de este son justificación para ser asesinadas.

Los dichos del fiscal no solo fueron señalados por las mujeres mexicanas, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), por medio de Miguel Ángel Marrufo, hizo un llamado para no estigmatizar ni revictimizar a las víctimas de feminicidio, pues la referencia del fiscal asocia la característica corporal con conductas delictivas.

Varias veces me han seguido y mirado mal solo por mis tatuajes, no soy delincuente y nunca lo he sido. Cada quien puede hacer lo que se le de la gana con su cuerpo y los demás no tienen derecho de juzgarte o violentarte. (@jenn_apr)