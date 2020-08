“El 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación”, asegura AMLO en nuevo spot

Video: Gobierno de México.

A unos días de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dé su segundo informe de gobierno, su equipo de comunicación publicó un spot en donde presume que la gran mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con su administración y con la transformación que está llevando a cabo en el país.

“Ya no es más de lo mismo. Se acabaron los fueros y los privilegios, ya no hay corrupción arriba”, comentó el mandatario, quien destacó que a pesar de los ataques que ha recibido por parte de la oposición, tiene el respaldo del pueblo: “El 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles”.

En el video también resaltó que es uno de los presidentes que más ataques ha recibido por parte de sus opositores en la historia del país, debido al combate que ha emprendido contra la corrupción: “Por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban a un presidente como ahora”.

De acuerdo con una encuesta realizada por el diario El Universal, a pesar de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, las críticas y los videoescándalos, el mandatario nacional ha conservado una aprobación del 53.4% entre la población mexicana.

El medio de comunicación informó que los números cayeron desde febrero de 2019, pues antes de la pandemia, AMLO gozaba una aprobación del pueblo mexicano del 57 por ciento.

Las características que mantienen su porcentaje de preferencia por encima de la mitad son, en primer lugar, su honestidad e integridad con el 27.8%, así como los planes y acciones que ha hecho alrededor del combate a la corrupción, lo que incluiría el caso de Emilio Lozoya, en un 17.1 por ciento. Asimismo, también aparece la forma de gobernar con el 16.5 por ciento.

El estudio igualmente reveló que seis de cada 10 personas piensan que los problemas del país ya rebasaron a López Obrador; no obstante, los rubros mejor calificados fueron respecto a la relación con Estados Unidos, la educación, así como el combate a la pobreza.

Además, el 52.4% opinó que el presidente tiene la capacidad para resolver los problemas que aquejan al país, mientras que el 46.3% aún piensa lo contrario. Por otra parte, aquellos que reprueban su gestión son quienes no creen en su gobierno y acciones en temas como el manejo de la pandemia, la inseguridad, la crisis económica, la corrupción y el desempleo.

El material audiovisual forma parte de una serie de videos que ha compartido en diversos medios de comunicación de cara al informe por su segundo año de gobierno. En otras de las publicaciones citó al Papa Francisco para señalara que ayudar a los pobre no es comunismo, sino el centro del evangelio.

“Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio, es decirles: ‘tengan para que aprendan'”, comentó el titular del Ejecutivo.

En esa misma oportunidad, López Obrador aseguró que la conducta que ha implementado durante su administración ha sido sin egoísmo, ya que “sólo siendo buenos podemos ser felices”.

Información en desarrollo...