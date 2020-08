La fallida narcotravesía Tumaco - Careyes: interceptaron un sofisticado submarino del CJNG con USD 18.6 millones en drogas

En el Pacifico, Unidades de Armada Colombia

Un fuerte golpe para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, lo dieron las autoridades de Colombia al decomisar un submarino valuado en 1.2 millones de dólares, con un cargamento de droga que en el mercado ronda los USD 18.6.

El CJNG intentó cruzar por las aguas del Océano Pacífico, con más de una tonelada de droga, a bordo de un submarino de construcción artesanal, desde las costas de Tumaco, Nariño, en Colombia; pretendiendo atracar en Careyes, Jalisco en México.

Las autoridades colombianas informaron que la droga fue decomisada al CJNG por elementos de la Policía Antidroga del país sudamericano, mediante un operativo realizado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en conjunto con la Armada de Colombia.

También informaron que el semisumergible tendría un costo aproximado de 1.2 millones de dólares y una capacidad de carga de tres toneladas, mismo que cuenta con un sistema de navegación satelital.

“Este dispositivo tenía un sistema de navegación satelital que le permitiría llegar a Costa Careyes, estado mexicano, a inicios de septiembre”, dieron a conocer.

El submarino logró interceptar, según informaron autoridades colombianas, mediantes inspecciones que permitieron establecer que la embarcación transportaba un total de 1.055 kilos de droga, con cualidades propias de la cocaína, con un valor de aproximadamente 18.6 millones de dólares en México.

En el operativo además se detuvieron a tres ocupantes, miembros de una disidencia de las FARC a la que las autoridades acusan de homicidios colectivos y desplazamientos forzados en la región fronteriza con Ecuador.

De acuerdo con información proporcionada la droga decomisada pertenecía presuntamente al Grupo Armado Organización Residual (GAOR) E-30 (colombiano) que tenían el objetivo de llevar el cargamento a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La organización criminal colombiana GAOR E-30, es liderada por un hombre identificado como el “Mahecha”,

En relación con la organización criminal E-30, la Dirección informó que está liderada por el colombiano identificado como alias el “Mahecha” mismo, que además de tener vínculos con el CJNG tiene nexos con el “Cartel del Golfo” como alianza para expandir una red mafiosa conocida como “Gentil Duarte” el en suroeste del país.

Oseguera Cervantes es el nuevo “Chapo” Guzmán para el gobierno de Estados Unidos, y no solo por su creciente influencia en el narcotráfico internacional o por ser el criminal más buscado, por quien se ofrece una recompensa millonaria.

Uno de los agentes de la DEA, encargado de las investigaciones para dar con el paradero y capturar a este peligrosos criminal, declaró a Univision, que "El Mencho", también encontró como mejor guarida los cerros mexicanos.

“Se esconde en zonas montañosas en Jalisco, Michoacán y Colima, creemos que él ya no está en las ciudades”, indicó Kyle Mori, el agente especial que d está a cargo del equipo que trata de encontrar dónde se esconde el nuevo “Chapo”.

Mori explicó como la agencia federal de Estados Unidos vio crecer de manera acelerada el Cártel Jalisco Nueva Generación, desde hace casi una década, tanto, que los últimos informes de la DEA y autoridades mexicanas dan cuenta que el CJNG opera en 22 estados de la República mexicana y continúa en expansión.

Así como en varias ciudades de EEUU, incluyendo Los Ángeles, San Diego, El Paso, Laredo, Houston, Dallas, Miami, Orlando, Nueva York, Denver, Atlanta y Chicago.

El agente considera, de acuerdo a las investigaciones, que Oseguera Cervantes no permanece mucho tiempo en un lugar, anda entre los montes de la sierra mexicana huyendo de la justicia, viviendo entre cabañas y casas de lujo, como en casas muy humildes, incluso hasta cuevas.

“Diré esto: es una combinación de muchas cosas. No creo que esté en un lugar por mucho tiempo, ni en un mismo tipo de casa. Es una combinación de todo lo que puedas imaginar… Definitivamente se mueve constantemente”, expresó el agente.

De acuerdo a los reportes de inteligencia de la DEA, sugieren que “El Mencho” ha creado su propio “Triángulo Dorado”, como el que tenía Joaquín Guzmán Loera en la zona serrana de los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, donde además de tener cultivos de marihuana se escondió por muchos años.

La estrategia del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación para evadir a la justicia es similar, según narró el agente Mori, solo cambia la zona en la que se ubica este “Triángulo Dorado”, y es en la sierra de Jalisco, Colima y Michoacán , de donde es originario “El Mencho”.

Ahí, según se ha reportado, tiene un extenso territorio donde se siembran narcóticos y hay laboratorios clandestinos, y tiene importantes puertos como el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por donde ingresan los precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.

Tanto los cerros de la Sierra Madre del Sur, como los de la Occidental, son ahora el refugio de este mafioso al cual le atribuyen la escalada de violencia en México. Su ascenso en el mundo del narco está ligado a la extradición y sentencia a cadena perpetua de su antiguo patrón, ‘El Chapo’ Guzmán.

Ya antes, un corrido de la agrupación “Los Plebes del Rancho”, contaba que “El Mencho” se había convertido en el “nuevo señor de la montaña”: Pocos conocen su rostro/ raro baja a los poblados/ se mueve entre las montañas/ de allá arriba mueve todo”, dice una canción.

"Ha cometido pocos errores, tiene mucha experiencia en la calle, eso nos ha hecho muy difícil liderar la investigación para arrestarlo", dijo Mori.

“Es un hombre inteligente, es muy bueno en lo que hace: está evitando que lo atrapen, está ganando varios millones de dólares. Es como un juego del gato y el ratón: él hace unos movimientos y nosotros tenemos que hacer los nuestros para capturarlo”.

Según ha declarado el agente Mori, `El Mencho' ha logrado en pocos años lo que a Guzmán le tomó décadas".

Quienes le siguen la pista a este capo han notado un punto de inflexión: no asume riesgos innecesarios andando en las ciudades. Es un comportamiento similar al de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, actual jefe del cartel de Sinaloa y quien lleva más de 50 años en el narcotráfico sin jamás haber pisado una cárcel.

Kyle Mori asegura que Oseguera Cervantes no le importa vivir como un ranchero, se puede privar de lujos con tal de que no lo atrapen, caso contrario ocurría con “El Chapo”.

“Has escuchado historias de ‘El Chapo’ entrando en un restaurante, que les quitan los celulares a los comensales, paga las cuentas de todos y desaparece en Culiacán (Sinaloa). ‘El Mencho’ no hará eso. No le importa vivir en las montañas como un ranchero. Eso complica su captura. ¿Dónde fue capturado ‘El Chapo’? Siempre en las ciudades (en Mazatlán en 2014 y en Los Mochis en 2016). ‘El Mencho’ no hará eso”, reiteró Mori.

El agente también explicó que otro de las factores que juegan a favor de “El Mencho” es que no es un hombre de vicios, no consume drogas y goza de buena salud, una condición física envidiable y tiene, además, disciplina militar, ya que fue integrante de una agrupación policíaca en México.

“Todos esos factores contribuyen a que maneje su cartel como si fuera un negocio”.

Aunado a todo esto, el miedo que ha generado por la crueldad con la que los sicarios de CJNG cometen sus crímenes, y la estrategia de propaganda, que consiste en grabas sur horrendos “ajusticiamientos” para después difundir los videos por medio de redes sociales, para mandar mensajes a sus enemigos, así como exhibirse con armas de alto poder por las calles de las ciudades donde operan antes de cometer asaltos, ya sea a grupos delictivos rivales o a fuerzas de seguridad; ha generado un ambiente favorable para la expansión de este grupo criminal.

La DEA teme que el CJNG ya es la organización criminal más grande de México y que al menos igualó la distribución de narcóticos del cartel de Sinaloa en Estados Unidos. Sigue en subida aplicando extrema violencia, como Los Zetas, y desarrollando un modelo financiero similar al cartel de ‘El Chapo’.

Según las estimaciones de la agencia federal de EEUU, el Cártel Jalisco Nueva Generación ya cuenta con más de 5.000 miembros en sus filas criminales sin contar con distribuidores independientes y células delictivas con las que se han asociado a lo largo y ancho de México, ni los policías o autoridades que los protegen.