Epidemiología confirmó riesgo de reinfección por COVID-19 en caso de mantener contacto con el virus

Epidemiología confirma riesgo de reinfección por COVID-19 en caso de mantener contacto con el virus (Foto: Gerardo Vieyra/Europa Press)

La Dirección General de Epidemiología (DGE), a través del Dr. José Luis Alomía Zegarra, aseguró que luego de darse a conocer algunos casos de reinfección en Asia y Europa, se comenzaron a estudiar las posibilidades de una segunda infección del virus SARS-CoV-2.

De acuerdo con el director general, las personas que lograron recuperarse, pero que se mueven dentro de una localidad donde aún circula el virus, son propensas a contraer una segunda infección.

“Una persona que se contagió y enfermó de COVID-19, mientras se encuentre en un ambiente, región o localidad epidémica en donde el virus todavía está circulando de manera comunitaria, si se expone a otra persona que está enferma, puede contagiarse; es decir, yo ya me enfermé hace un mes, hace dos meses; me recuperé, pero si continúo en una localidad donde todavía hay una gran cantidad de casos, y estoy cerca de una persona que me tose o me estornuda, efectivamente el virus vuelve a mis vías respiratorias”, explicó durante la conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional.

Sin embargo, reveló que los estudios en casos de pacientes como el detectado en Hong Kong, se centran en revelar si el virus puede volver a enfermar o desarrollar síntomas que pudieran agravarse y provocar una primera hospitalización o reingreso a la misma.

Se siguen estudiando la posibilidad de que los anticuerpos que desarrollaron durante una primera infección pueden ser pieza clave para evitar que se presenten estos signos. (Foto: EFE/ Jorge Núñez)

Además, aseguró que se siguen estudiando la posibilidad de que los anticuerpos que desarrollaron durante una primera infección pueden ser pieza clave para evitar que se presenten estos signos.

“Esto puede generar hipótesis, nada confirmado, es decir, una persona que ya enfermó y que desarrolló síntomas de COVID-19 en una primera ocasión, se esperaría que pueda haber generado anticuerpos y a lo mejor estos haber hecho frente a una segunda infección y que esto haya evitado que desarrolle signos de la enfermedad. Hay que seguirlo estudiando”, consideró.

Sin embargo, Alomía reveló que estas reinfecciones pudieran ser casos aislados porque las personas no cuentan con un sistema inmunológico adecuado. Como ejemplo, citó un caso de reinfección en Holanda, donde las autoridades aceptaron que el paciente tenía problemas para el desarrollo de anticuerpos.

Han muerto 61,450 mexicanos. 35.53% son mujeres, mientras que el 64.47% restante son hombres. (Foto: Europa Press)

Por otra parte, aseguró que el desarrollo de una inmunidad, así como su temporalidad; es decir, el tiempo que dura y en el que pueda protegernos de una segunda infección, son temas que por ahora siguen estudiándose, por lo que podría salir más información a la luz en los próximos meses.

En México se confirmaron 568,621 contagios acumulados de coronavirus hasta el 25 agosto de 2020, pero únicamente 26,627 fueron considerados como activos; es decir, presentaron la sintomatología de la enfermedad durante los últimos 14 días.

Del total, 47.40% son mujeres y 52.60% son hombres. Además, 25.67% fueron hospitalizados por diferentes niveles de gravedad, mientras que el 74.24% pudieron seguir con su recuperación desde casa con todos los protocolos necesarios.

La Dirección General de Epidemilogía confirmó, además, que 80,878 personas continúan a la espera de sus resultados y fueron considerados como sospechosos de portar el virus SARS-CoV-2. También se registró un estimado de 393,101 recuperados, así como 628,937 diagnósticos negativos.

La Dirección General de Epidemiología reveló que hasta el momento han fallecido 61,450 mexicanos (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

Lamentablemente han muerto 61,450 mexicanos. 35.53% son mujeres, mientras que el 64.47% restante son hombres. Por otra parte, se indicó que 88.65% murieron en el hospital y el 11.35% lo hizo en circunstancias fuera de los nosocomios.

Entre las personas que han fallecido hasta el momento, la Dirección General de Epidemiología informó que las comorbilidades principales encontradas fueron precisamente la hipertensión con el 44.38%, la diabetes con el 38.12%, la obesidad con el 24.50% y por último el tabaquismo con el 7.98%.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Tendremos vacuna mexicana contra el COVID-19”: los detalles del esfuerzo científico para encontrar la llave contra la pandemia

Alabanzas, advertencias y críticas: las reacciones sobre producción de vacuna contra COVID-19 en México

México colaborará con Noruega en una investigación para desarrollar vacuna contra COVID-19: Marcelo Ebrard