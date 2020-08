“Saco de pus”: duro cruce entre Alvaro Delgado y Javier Lozano por los vínculos panistas con el caso Lozoya

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo del Santiago Nieto, tiene en la mira al círculo más cercano del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, pues el nombre del ex mandatario se encuentra en la larga lista de ex funcionarios públicos a los que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, acusa de estar vinculados con la red de corrupción transexenal que operaba en las más altas esferas de la política mexicano.

También, Calderón estaría involucrado en el caso de Genaro García Luna pues fungió como secretario de Seguridad Pública cuando fue presidente. El que fuera uno de sus secretarios de Estado está preso en Estados Unidos acusado de proteger al Cártel de Sinaloa mientras fue servidor público.

Dentro del círculo cercano de Felipe Calderón se puede ubicar a los ex senadores por el Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, Roberto Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle, todos ellos conocidos como personas cercanas al ex presidente.

La UIF identificó que su modus vivendi y movimientos bancarios no coincidían con sus ingresos. En el caso de Gil Zuarth se identificaron movimientos de 31 millones de pesos en un solo día, lo que fue calificado de “inexplicable” por la UIF porque el funcionario no tiene ningún ingreso que supere esa cantidad o acredite la legalidad de ese tipo de movimientos.

Javier Lozano y Gil Zuarth tienen movimientos financieros que no corresponden con sus ingresos.

Este sábado el periodista mexicano Alvaro Delgado publicó en el Semanario Proceso un reportaje titulado: “Ex presidentes y la cúpula panista, en el carrusel de la corrupción”.

En la publicación Delgado consigna que el titular de la UIF, Santiago Nieto , había expresado: “Los panistas de Calderón sí son de vergüenza”. Además de que asegura que a dichos personajes también los está investigando la Fiscalía General de la República.

El reportaje de Delgado desató el enojo de los señalados. Gil Zuarth escribió en su Twitter:

“Mañana tendrás mi réplica a primerisíma hora. Y espero que me invites a algunos de tus espacios en radio o en televisión. Porque siempre le haces al tio lolo (sic)”, dijo en redes sociales.

Pero la publicación, particularmente, provocó la furia de Javier Lozano, quien se dirigió al periodista con palabras altisonantes, calificándolo de “soberano pendejo”.

“Soberano pendejo. Escribes por dictado. Me refiero, obviamente, a @alvaro_delgado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el periodista no se quedó callado y le contestó por el mismo medio: “No esperaba menos de ti, @JLozanoA. Eres un saco de pus”, creando un debate en redes sociales y convirtiendo en tendencia al panista.

Los movimientos irregulares por los que está siendo investigado Javier Lozano, son por 360 millones de pesos que no tienen explicación puesto que sus registros fiscales reportan ingresos como senador y asesor de una empresa.

Finalmente, Cordero se identifica como asesor de gobernadores de los estados de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí en el proyecto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para incrementar la competitividad y el crecimiento de la región y su sueldo estaría formado de aportaciones voluntarias de todos esos estados.

“Las pesquisas no son sólo por la imputación legal que ha hecho Emilio Lozoya Austin a Cordero y Vega Casillas, así como a Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca –estos últimos, gobernadores de Querétaro y Tamaulipas–, que todo lo niegan, sino por el rastreo de su dinero que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda”, destaca el reportaje de Alvaro Delgado.

“Muy bien, muchas gracias, nos vemos mañana. Déjenme terminar de leer la tragicomedia”, así se despidió el jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de una hora y 20 minutos en la que contestó las preguntas de los periodistas que asistieron a su conferencia de prensa, que ofreció desde Zacatecas.

La tragicomedia mexicana a la que se refirió, que seguramente atrapó la atención de López Obrador y que prometió terminar de leer, es la denuncia de hechos que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República.

En dicho documento Lozoya acusa directamente al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser quienes le ordenaron recibir dinero de Odebrecht y entregar sobornos a ex senadores, ex diputados; así como a otros tantos ex funcionarios y periodistas.

En la denuncia tampoco se escapan de acusaciones otros ex mandatarios como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, ni tampoco es candidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Todos, involucrados en la red transexenal de corrupción y sobornos que operaba desde el gobierno, lo mismo para comprar conciencias de legisladores y reformar la Constitución, o para pagar asesores de campaña y comprar votos en procesos electorales, o para comprar una “buena prensa” para el gobierno en turno.

López Obrador les envió un mensaje a quienes se hayan sentido agraviados por la filtración del video y la denuncia de Lozoya, en primer lugar les dijo que pueden levantar una denuncia por daño moral, y segundo, que “el que nada debe, nada teme; que no tienen de que preocuparse pues su gobierno no persigue a nadie.

“Si no participaron, si no recibieron dinero pues que no se preocupen, no les va a pasar nada, y si están siendo difamados, pues que presenten denuncias por daño moral, pero pues no hay más, nosotros no estamos persiguiendo a nadie”, indicó el mandatario mexicano.

“Nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial, que ya no haya Lozoyas ni García Lunas, para que quede más claro. Eso lo que queremos, limpiar de corrupción.

Se enojan. ¿Quién les manda?, ¿qué?, ¿querían triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole?, ¿transar para avanzar? Pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa y ya”, dijo el presidente López Obrador.

