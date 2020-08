Bolsas de plástico no son el problema; mala gestión de la basura en México sí aseguró Alejandra Ramos de FEE

La especialista señaló que la prohibición de las bolsas de plástico solo son una solución superficial al problema de la contaminación (Foto: Cuartoscuro)

Las bolsas de plástico solo son un chivo expiatorio para ocultar la mala gestión de la basura que tienen las autoridades de México, aseguró Alejandra Ramos Jaime, fundadora del movimiento ecologista “La Solución Soy Yo” y embajadora de la Fundación para la Educación Económica (FEE).

Señaló que la prohibición de bolsas de plástico, la cual arrancó en la capital desde el primer día de este 2020, no es más que una solución superficial al problema de fondo.

“La prohibición no me mejora o ayuda al problema porque mucho termina siendo un efecto todavía más negativo (...) Estamos prohibiendo el material que es potencialmente más ecológico aunque no suene así, el plástico está demostrado que es potencialmente más ecológico que sus alternativas (...) Las bolsas de tela deben ser usadas más de 327 veces y las bolsas de papel más de 7 veces para justificar el impacto ambiental de su fabricación con respecto a una bolsa de plástico”, detalló Ramos Jaime.

Señaló que las alternativas a las bolsas de plástico, tienen varios impactos negativos al medio ambiente, pues requieren muchos más recursos, como tala de árboles, consumo de energía, además, contaminan el agua y emiten gran cantidad de gases de efecto invernadero.

La prohibición de plásticos en la CDMX inició el primero de enero de este 2020 (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Señaló que uno de los verdaderos problemas es que en México el 87% de los destinos menores de basura son tiraderos de cielo abierto y más de 16,000 toneladas al día quedan dispersas en la calle porque no son recolectadas.

“¿Por qué odiamos el plástico? porque lo vemos terminar en el medio ambiente y, ¿Por qué lo vemos terminar en el medio ambiente?, una porque es un material que está en todas las fases de nuestra vida cotidiana, porque es un material económico, porque tiene muchas aplicaciones y porque es un material satisface muchas de nuestras necesidades, entonces el verlo terminar en el medio ambiente es más que nada un síntoma de un problema mucho más profundo y grave que es la pésima recepción de residuos en general.

Si consumimos mucho plástico vamos a ver mucho plástico en el medio ambiente pero si lo cambiamos por vidrio, entonces vamos a tener mucho vidrio en el medio ambiente, porque nuestras fallas están en la recepción de residuos”, aseguró.

De tal modo, los esfuerzos para prohibir el plástico deberían estar dirigidos en legislar que ni este, ni cualquier otro material clasificado como basura esté en el medio ambiente, es decir, que se asegure su recolección y tratamiento.

Asegura Ramos que los desechos llegan al mar y otros sitios porque no son tratados adecuadamente (Foto: EFE/Lourdes Cruz/Archivo)

“Nos hacen reemplazar un material que es potencialmente más ecológico por alternativas potencialmente más contaminantes”.

La especialista señaló que la prohibición de plásticos también ha hecho que se encarezca la separación de basura, pues las personas ya no pueden acceder fácilmente a las bolsas para depositar y separar residuos. Conduce a que las personas dejen de separar los restos orgánicos de los inorgánicos, empeorando el manejo de la basura.

¿Cuál sería la solución?

Ramos Jaime señala que “primero (debemos) abandonar la visión que clasifica al plástico como categóricamente malo y sustituirlo como categóricamente bueno y entender que los materiales son útiles y tienen aplicaciones todos ellos y todos nos sirven de alguna u otra forma y que también tienen costos ambientales ya sea fabricados o desechados, lo que tenemos que hacer es ir a comprar un material y asumir nuestras propias responsabilidades”.

Apuntó que también se debe empezar desde casa y la oficina, asumiendo la responsabilidad de separar la basura, ya que si están clasificados y limpios, estos pueden ser integrados a un segundo proceso de producción, como puede ser una planta de reciclaje, composta u otros.

La prohibición de plásticos fue un golpe duro para los trabajadores y empresas de plástico (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

No obstante, para que su destino sea el reciclaje, “tenemos que exigir a las autoridades garantizar el 100% de la recolección de los residuos diariamente, debemos exigirle la radicación de los criaderos a cielo abierto”.

El gobierno incumple el 87% de los casos las normas de tratamiento de residuos

La embajadora de la Fundación para la Educación Económica, señaló que es importante el trabajo de la ciudadanía al separar residuos, pero también deben exigir al gobierno que respete las normas que él mismo impuso, pues la mayoría de las ocasiones no lo hacen.

“Existen ya normas sanitarias que estipulan cómo debe ser un destino final de basura y el mismo gobierno ha creado estas normas y el mismo gobiernos las está incumpliendo en el 87% de los casos, entonces debemos exigir por supuesto a las autoridades”.

Detalla que en primer lugar se debe exigir que apliquen las sanciones correspondientes a quienes contaminen y no haya impunidad para quienes tiran desperdicios, sin importar que se trate de un ciudadano tirando basura en la calle o de tiraderos clandestinos.

Durante la pandemia el uso de plásticos ha aumentado (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

También debe haber inversión y renovación tecnológica para el tratamiento de residuos, los cuales, en México terminan “en el mejor de los casos” en rellenos sanitarios, ya que el resto de las veces terminan en tiraderos de cielo abierto o sin ser recolectados.

Beneficios de reciclaje

Además de hacer composta, otros países han mostrado que con la adecuada administración de residuos es posible hacer fertilizantes para el hogar, los plásticos son reciclados y aquellos no reciclables son convertidos, a través de un proceso de incineración controlada en energía eléctrica.

“Esa es la tendencia en el mundo y nosotros estamos de verdad bastante atrasados en eso y la solución para dejar de ver basura en el medio ambiente, en el mar, ya sea de plástico de vidrio o lo que sea, es aprovechándolo”, dijo.

Aseguró que incluso, los “los países que más plástico consumen son también los que menos plástico aportan”, debido a que tienen un adecuado tratamiento de este cuando termina su vida útil, convirtiéndolo la mayoría de las veces en energía eléctrica.

“Esto hace que tengan los incentivos para ver al plástico como dinero , incluso cuando ya terminó su vida útil porque lo pueden volver a hacer un insumo para otro producto o puede ser energía eléctrica para el alumbrado público de una ciudad (...) esto hace que lo quieran conservar, lo quieran tratar adecuadamente para tener estas energías y tirarlas al mar o al medio ambiente sea mucho más costoso que aprovecharlo”, aseguró.

Ramos señala que el plástico puede generar energía al término de su vida útil (Foto: Cuasrtoscuro/Archivo)

El plástico no es el culpable

“No deberíamos prohibir ningún material es muy irresponsable culpar a un objeto, finalmente el objeto nosotros mismos lo fabricamos porque tiene utilidad (...) hay que entender que los materiales son simplemente objetos y la responsabilidad de producirlos, consumirlos y desecharlos adecuadamente es nuestra, de nosotros depende si es un contaminante o es un aliado contra la contaminación”, dijo la especialista sobre las bolsas de plástico.

Señaló que si se usa adecuadamente, puede ayudar en la recolección de basura, y al término de su vida útil convertirse en energía, sin embargo, al no ser tratada por las autoridades pasa a ser un desecho más.

El que sea prohibido no significa que desaparezca el problema, sino genera otros alternos como la contaminación al producir bolsas de tela y uso de recursos naturales en bolsas de papel, por lo que es importante que las autoridades respondan y gestionen adecuadamente la basura.

Recordó que en la Ciudad de México se “estaba planeando tener una incineradora controlada que simplemente fue cancelada y esta incineradora estaba pensada en que iba a producir la suficiente energía eléctrica para satisfacer la demanda de energía del Metro de la CDMX, entonces todo el ahorro de energía que ahora gastamos en el Metro podía ser liberado para subir otras necesidades como salud, educación, seguridad u otra cosas”.

Señaló que se ha demostrado que las incineradoras no producen grandes cantidades de contaminación, por lo que en algunos países incluso permiten que estén activas dentro de la urbanización.

“Estamos hablando de una solución que traería beneficios ambientales al dejar de ver residuos en nuestro medio ambiente, beneficios económicos también porque en vez de prohibir un material que también va a costar empleos, inversión y demás, podemos estar creando empleos en vez de destruirlos, generar empleos en reciclaje, generar empleos en el tratamiento adecuado de residuos, en la generación de energía”, aseguró.

