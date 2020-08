Estefania Veloz denunció ser víctima de ciberacoso luego de ser añadida a un grupo de WhatsApp

La panelista de diversos programas de política en televisión, Estefania Veloz, denunció este viernes que su número telefónico personal fue evidenciado en redes sociales y por ello, empezó a sufrir de ciberacoso.

A través de su cuenta de Twitter, la también abogada y activista feminista, señaló que fue añadida en un grupo de WhatsApp bajo el nombre de “Fans de Estefania Veloz”.

Quiero denunciar a las personas que me hicieron este grupo de WhatsApp. No sé de dónde sacaron mi numero, pero basta de acoso. Ahora yo voy a publicar los suyos (...) Hagan lo que hagan, no tengo miedo

Además, compartió capturas de pantalla y detalló que sujetos hacen comentarios acerca de trata de mujeres; incluso aprovechó la oportunidad para compartir la fotografía del administrador.

“Es más fácil para que esas nalguitas no se cansen, ve ahí a Tlaxcala cuna de la venta de mujeres y prostitución forzada feminista selectiva”, “Por qué no vas a Oaxaca y evitas que las niñas sean vendidas como vil ganado? Hipócrita de mierda”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el grupo.

La denuncia de Estefania se volvió tendencia en las redes, la cual ha dividido opiniones entre los cibernautas, pues mientras algunos lo tomaron como broma, e incluso pidieron unirse a la conversación, otros más condenaron el hecho y le enviaron su apoyo a la analista política.

En los comentarios se sumó el supuesto administrador del grupo quien también exhibió las respuestas de Estefania y recalcó que eran sus fans, pero tras dichas contestaciones dejaron de serlo.

“A ver pues, digan algo no sean cu… Si van a hacer un pin… grupo como este digan lo que tengan que decir”, escribió la abogada.

Asimismo, hubo otros internautas que evidenciaron que fue ella misma quien compartió su contacto el pasado 29 de julio, cuando publicó un enlace de otro grupo de WhatsApp para informar sobre la votación del proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al respecto, Veloz argumentó en otro tuit que su intención no fue hacer público su número ni que la acosen.

Crear un grupo de difusión no es hacer mi número público y mucho menos invitar a que me ciberacosen. Entonces no, no es mi culpa. Dejen de justificar violentadores