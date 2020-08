Entrenan a perros en Sonora para detectar a enfermos de coronavirus

Los canes que darán este servicio en unidades de salud son de las razas Golden Retriever (1), Labrador (1), Pastor Alemán (4) y 3 Pastores Belgas, los cuales 3 pertenecen al gobierno y 6 a la iniciativa privada Foto: (Secretaría de salud Sonora)

La Secretaría de Salud de Sonora prepara, junto a investigadores extranjeros, mexicanos y expertos en entrenamiento canino, a nueve perros para detectar casos de Covid-19, los cuales estarán en distintos hospitales y Centros Anticipa de la entidad, informó Enrique Clausen Iberri.

Clausen Iberri explicó que a los caninos se les enseña a detectar el virus mediante el olfato y saliva de muestras de pacientes positivos a Covid, al existir evidencia científica de que el perro puede detectar al virus de forma inmediata, antes que las pruebas PCR, las cuales tienen que procesarse.

‘‘Los canes han sido una herramienta muy útil para detectar ciertas enfermedades, todo gracias a su gran sentido del olfato que es capaz de identificar y diferenciar olores únicos que el cuerpo genera al padecer la enfermedad o virus'‘, declaró.

Clausen Iberri comentó que esta iniciativa busca adelantarse y prevenir la segunda ola de contagios Covid-19 que se prevé se de a nivel mundial en invierno y que esta acción ya se utiliza en otras partes del mundo, como en el aeropuerto internacional de Dubai y le seguirá sus pasos el de Helsinki.

‘‘En el equipo de investigación de este proyecto contamos no solo con investigadores de nuestro país y de la Universidad de Sonora, también del extranjero. Contamos con Investigadores en el Reino Unido, quienes son ex alumnos de la Universidad de Durham e investigadores de King College en London y trabajan fuertemente con nosotros'‘, declaró.

Todas las mañanas en tu correo las noticias más importantes de México

Precisó que además de los investigadores de la Universidad de Sonora, están trabajando de la mano de la Doctora Anna Hielm-Bjorkman de la Universidad de Helsinki en Finlandia, el Profesor Steve Lindsay de la Universidad de Durham en Reino Unido y Dominique Grandjean, de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort en Francia.

Agregó que durante pandemias se ha utilizado tecnología para detectar posibles casos, como cámaras térmicas y lectores de temperatura, sin embargo, estudios demuestran que estas medidas solo detectan cerca de la mitad de los infectados, lo que hace necesario contar con otra opción más segura de “escaneo” de sospechosos.

Los caninos que se están entrenando, dijo, son de las razas: Golden Retriever (1), Labrador (1), Pastor Alemán (4) y 3 Pastores Belgas, los cuales 3 pertenecen al gobierno y 6 a la iniciativa privada y darán servicio en unidades de Salud.

“Gracias a ellos, vamos a ser capaces de evitar más contagios y detectar más casos antes de que se compliquen, evitando pérdidas humanas'‘, expuso.

El IMSS contrató a perro para incentivar a donadores de sangre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsa la donación de sangre con la ayuda de un perro llamado Cuco, a quien llevan a los módulos de recolección itinerantes y es bien recibido por los asistentes, y es que se ha convertido en el embajador del IMSS para invitar a la gente a sumarse a esta campaña altruista.

Cuco es un perro de raza criolla que llegó hace dos años a la Ciudad de México siendo un cachorro, con una caravana de migrantes.

Esa caravana se quedó en el Hospital 25 y después del terremoto dejaron ahí al can, que era de Comitán, Chiapas.

El señor que lo dejó eso fue lo que nos comentó. “Cuco en aquella época se dedicaba a ayudar a los policías a hacer rondines para cuidar el abandonado hospital”, comentó Jenaro Olguín, jefe de servicios administrativos de la delegación norte del IMSS.

Después de la demolición del Hospital Numero 25 del IMSS, afectado por el sismo del 2017, Cuco fue adoptado por el personal de la zona norte del instituto.

La idea original era que lo adoptáramos. Hubo varias propuestas para adoptarlo, pero la gente quiso que se quedara aquí con nosotros. Como dicen, es el único trabajador del seguro social que no tiene matrícula, está las 24 horas del día, los 7 días de la semana no cobra y no tiene prestaciones y no pertenece a un sindicato”, comentó Jenaro Olguín.

Assimismo señaló que ya en una ocasión intentaron ingresar ladrones y como buen defrensor Cuco los ahuyentó evitando el robo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Perros pueden detectar contagios por coronavirus: Estudio alemán

Cómo puedes ayudar a tu perro a sobrevivir la cuarentena por coronavirus

Perro da positivo a coronavirus en Luisiana

Murió Buddy, el primer perro que contrajo coronavirus en Estados Unidos y que luchaba contra la enfermedad