Peña Nieto recibió el Ferrari de López Mateos como regalo de Javier Duarte, aseguró Emilio Lozoya (Foto: Archivo)

Las presuntas declaraciones de Emilo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) van desde señalamientos de fraude electoral hasta desvíos millonarios para aprobar la llamada reforma energética; sin embargo, en este ambiente de opulencia y corrupción, las excentricidades también salieron a la luz.

En el documento sellado por la Fiscalía General de la República (FGR), se puede leer el testimonio del economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mismo que especifica que el ex gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, le regaló un automóvil de lujo al ex presidente Enrique Peña Nieto.

El vehículo al que hace referencia es un Ferrari, no especifica el modelo, pero dicho carro tiene un valor histórico agregado pues, de acuerdo con el ex director de Pemex, perteneció al ex presidente de México, Adolfo López Mateos.

Enrique Peña Nieto y Javier Duarte coincidieron en el día de la marina y el gobernador le dio un regalo (Foto: Archivo)

“Más tarde, en el marco de las celebraciones del ‘Día de la Marina’, en Veracruz, el entonces gobernador del estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión y le entregó una carpeta al presidente. Yo sabía de la estrecha relación entre ambos, pues hacía tiempo que Luis Videgaray me había instruido a ‘facilitar’ distintos tipos de combustible al gobierno de Duarte, pues el presidente Peña se comprometió a apoyar la gestión del entonces gobernador. Al subir al avión presidencial Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘Miren lo que me regaló el gober’ , mostrándonos en esos momentos, la parte inferior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: ‘Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos’ y a un lado estaban las llaves del auto”, se lee en el documento.

Después de presumir su “regalo”, el ex presidente le pidió a un mesero del Avión Presidencial que destapara un par de botellas de Vega Sicillia, un vino cuyo precio oscila de los 1,100 hasta 43,200 pesos.

Asimismo, como la fortuna que fue acumulando el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) siguió en aumento, Peña Nieto ocultó dinero y regalos lujosos en una casa secreta en el Estado de México. De acuerdo con lo declarado por Lozoya Austin, el ex jefe del ejecutivo federal le solicitó que, en conjunto con Roberto Padilla Domínguez, secretario técnico del Gabinete, para contratar a un fotógrafo para los eventos del presidente.

Tanto Enrique Peña Nieto como Javier Duarte de Ochoa estaban en funciones públicas abanderados por el PRI (FOTO: ÁNGEL HERNÁNDEZ / CUARTOSCURO)

Al respecto, la petrolera nacional fue la que pagó el sueldo del fotógrafo, también dijo que nadie sabía la ubicación exacta de la casa; no obstante, ya estaba construida. A esta vivienda se le puso de apodo “Museo del Presidente”, pues ahí es donde EPN pasaría a vivir después de su mandato y sería el lugar donde se acumularía lo más lujoso que pudiera juntar Peña Nieto.

“Días más tarde, el propio Antero Rodarte, me comentó que el Ferrari ya se encontraba en la misma bodega del Museo del Presidente”, aseguró el Lozoya.

Esta opulencia tocó sectores más allá de lo político, pues en este mismo documento se puede leer que Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Peña Nieto, le obsequió artículos de la marca Chanel a la periodista Lourdes Mendoza.

La periodista Lourdes Mendoza negó las acusaciones de Lozoya Austin (Foto: Facebook / @Lourdes Mendoza)

“Luis Videgaray Caso me instruyó a que, en cuanto recibiera el dinero en efectivo, se comprara una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a su amiga, la periodista Lourdes Mendoza”, explicó.

Por su cuenta, la colaboradora de ADN40, Milenio, Eje Central, Expansión y El Financiero negó dichos actos.

