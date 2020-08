“El pueblo se cansa de tanta ‘pinche’ transa”: la contundente frase de López Obrador sobre el caso Lozoya

Tras haberse filtrado la denuncia de hechos de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien acusó a tres ex presidentes y más de una decena de funcionarios vinculados en supuestos sobornos del caso Odebrecht; el actual titular del ejectutivo, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó fiel a su estilo al reiterar que busca acabar con la corrupción y otras situaciones de este tipo no vuelvan a repetirse en el futuro.

Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya lozoyas y garcía lunas, para que quede más claro, que ya se acabe con la peste de la corrupción, que es lo que más ha dañado a México

En su conferencia matutina de este jueves 20 de agosto, realizada en Zacatecas, López Obrador fue cuestionado sobre los alegatos de persecución que han señalado los políticos involucrados, además de los deslindes respectivos.

AMLO dijo que aquellos que se sintieran afectados podrían demandar por daño moral (Foto: Presidencia de México).

Ya que pudiera afectarse la honorabilidad de los ex funcionarios sin que, necesariamente, fueran culpables de delito alguno; pues Lozoya Austin pudo mencionar a personajes de alto nivel como estrategia para deslindarse de responsabilidades y alcanzar el criterio de oportunidad; un beneficio que le permitiría reducir su castigo, debido a que es identificado como principal operador en la trama de corruptelas.

Al respecto, el presidente dijo que aquellos que estuvieran bien con su conciencia no debían temer, en alusión a un proverbio bíblico que comúnmente se ha resumido en: “el que nada debe, nada teme”.

Si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada; y si están siendo difamados, pues que presenten denuncias por daño moral, pero pues no hay más

En su denuncia de hechos, el ex directivo de Pemex alega que fue instrumentalizado por Luis Videgaray y Peña Nieto (Fotoarte: Jovani Pérez Silva)

El presidente dejó ver su cuestinamiento ante las molestias causadas por la filtración del documento, del cual, la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Lozoya Austin se desmarcaron sobre su distribución a la prensa.

Y es que en una ola de reacciones, se deslindaron Felipe Calderón, ex presidente de 2006 a 2012, Luis Videgaray, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya, José Antonio González Anaya; el Partido Accción Nacional, tres gobernadores (otrora senadores) y demás funcionarios. Todos alegando que las acusaciones del ex director de Pemex son falsas.

“Se enojan. ¿Quién les manda?, ¿qué?, ¿querían triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole?, ¿transar para avanzar? Pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa y ya”, aseveró AMLO.

En consecuencia, recordó que en su etapa de opositor fue muy cuidadoso en reunirse con funcionarios del gobierno en turno, tanto en el sexenio de Calderón Hinojosa, así como en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El presidente realizó su conferencia matutina en Zacatecas, donde dijo que no terminó de leer el documento filtrado

Yo por eso cuidé, siendo opositor, hasta el no verme con gente del gobierno, con políticos; a veces los encontraba yo en el aeropuerto, en algún lugar y además como antes se vestían de una manera muy extravagante y se notaba dónde estaban, me daba tiempo de retirarme o de guardar distancia por si acaso

Igual dijo que no faltaron invitaciones por gente cercana a su antecesor en el cargo, Peña Nieto. Pero en las únicas ocasiones que lo vio fue en los debates del 2012. Y mucho menos se encontró con Calderón Hinojosa, con quien compitió por la presidencia en 2006 y perdió por un margen muy estrecho que ha sido calificado de fraude electoral por AMLO.

Los presuntos sobornos de Odebrecht denunciados por Emilio Lozoya han sido ampliamente documentadas por la prensa mexicana desde 2017. Estos habrían sido para financiar la campaña de Peña Nieto en 2012 y como estrategia para que la empresa obtuviera un trato preferencial en asignación de contratos; así como para aprobar la reforma energética y abrir este sector a la competencia privada.

El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa brasileña pagó cerca de USD 788,000,000 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales USD 59,000,000 fueron en Panamá.

