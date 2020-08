Así han sido las enormes fiestas de las gemelas de Emma Coronel que hoy cumplen 9 años

Emaly y María Joaquina son las únicas que pueden visitar a El Chapo Guzmán en compañía de su madre, Emma Coronel (Foto: archivo)

Las gemelas Emaly y María Joaquina Guzmán Coronel, hijas de “El Chapo” Guzmán cumplen este sábado 9 años y hasta ahora no hay imágenes del festejo, como ocurrió cuando cumplieron 7 años.

Las niñas e hijas menores de la decena de hijos reconocidos por Joaquín Guzmán Loera nacieron el 15 de agosto de 2011 en Estados Unidos.

Su nacimiento ocurrió en el hospital Antelope Valley de Lancasterm en el norte de Los Ángeles y de acuerdo con Univisión su llegada al mundo quedó registrada a las 15:50 y 15:51 horas de aquél día.

Hoy se conoce que su nacimiento estuvo bajo la mirada de autoridades federales que siguieron a su madre, la ex reina de belleza Emma Coronel, desde su arribo a Estados Unidos, en el hospital y su regreso a México.

Emma Coronel posa junto a la mesa de dulces en una fiesta temática para sus hijas con El Chapo Guzmán (Foto: Archivo)

Desde entonces, su padre ha pasado varios momentos ante las autoridades hasta encontrarse ahora preso en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua.

Mientras “El Chapo” pasa el tiempo en una prisión de máxima seguridad, Emma Coronel y las pequeñas Emaly y María Joaquina han mostrado momentos de celebraciones, como los cumpleaños de las mellizas.

De su noveno aniversario no se sabe hasta ahora cómo es el festejo, pero en 2018 las imágenes de la celebración mostraron el derroche y el lujo con que viven las niñas.

Ese día tuvieron una fiesta con la temática de Barbie, la popular muñeca.

Todo el lugar era un mundo de color de rosa: pisos, decoración, comida, todo era rosa.

Las imágenes circularon aquel año en una cuenta de Instagram presuntamente de la esposa de “El Chapo” y en ellas se observan una entrada de arcos hechos con globos rosas y blancos, una mesa con un pastel, cake pops, y accesorios de la muñeca.

Se calcula que la fiesta costó alrededor de 500,000 pesos o más, de acuerdo con una organizadora de ese tipo de eventos consultada por Milenio.

La fiesta pudo costar 500,000 pesos o más (Foto: Archivo)

El fotógrafo de la fiesta infantil, Antonio Tizoc, declaró a Los Angeles Times que lo han “atacado (…) pero en Culiacán es realmente normal tener fiestas como esta. A ricos y pobres nos gustan las fiestas grandes”.

Sin embargo, en las imágenes de la fiesta no aparecen los retratos de las festejadas. Son pocas las fotografías de las niñas.

La más reciente que circuló en redes sociales es una imagen donde las menores posarían con su abuela paterna, quien abraza a ambas.

Las pequeñas y su madre son las únicas que pueden visitar a “El Chapo” en el penal estadounidense.

La última vez que se supo que visitaron a su padre fue en la Navidad de 2019 en la prisión de máxima seguridad de Colorado, Estados Unidos.

Una de las abogadas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la puertorriqueña Mariel Colón, confirmó la reunión y aunque explicó que no puede revelar qué se dijo durante el encuentro, sí comentó que aunque “El Chapo” no pudo tener contacto físico con sus hijas, por lo que no pudo abrazarlas, la visita le dio “un aire de positivismo, de alegría, de querer seguir peleando por su libertad para poder estar con estas criaturas”.

Emma Coronel también ha mostrado imágenes alusivas a su cumpleaños.

Emma Coronel Aispuro en una foto de su cumpleaños 31 (Foto: Instagram@emma_coronela)

El 3 de julio pasado la esposa del capo cumplió 31 años y para que no pasara desapercibido publicó una foto donde porta una corona. La imagen aparece acompañada de un breve mensaje, “Happy birthday to me”.

Coronel conoció a Guzmán en un rancho en Durango, México, cuando tenía 17 años. Guzmán, entonces en sus cuarenta y bien posicionado en la cúspide del cártel de Sinaloa, había estado escondiéndose de las autoridades casi seis años después de haber escapado de prisión en un carrito de lavandería en 2001.

Aunque él es 32 años mayor que ella, desde el primer día comenzó “una bonita amistad” entre la pareja, le dijo Coronel al New York Times. Después, “con el paso de los meses, nos hicimos novios”, recordó. “Cuando cumplí los 18 años nos casamos en una ceremonia muy sencilla con familia y sólo amigos cercanos”. Era el verano de 2007.

María Joaquina y Emaly Guadalupe, de acuerdo con la misma Emma, “son la adoración de su padre”, mientras que él también lo es de las pequeñas.

“Siempre fue un papá muy presente, al pendiente de nuestras hijas”, dijo sobre su esposo en una entrevista. “(Las niñas son) la adoración de su padre, y él es la adoración de ellas”, aseguró.

