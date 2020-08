“Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres”: la excusa de Samuel García tras reprender a su esposa por enseñar “mucha pierna”

El momento en que Samuel García ordena a su esposa, Mariana Rodríguez, dejar de enseñar la pierna a la cámara (Video: Instagram @marianardzcantu)

El Senador Samuel García indignó este domingo a los usuarios en redes sociales, al reprender públicamente a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, por enseñar “mucha pierna” en un video de Instagram.

- “Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le ordenó el legislador a la empresaria, en un clip que ella compartió en la red social.

- “¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contestó sorprendida.

- “¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, volvió a exigirle él.

- “Perdón, osea perdón. ¿Ya?”, se disculpó Rodríguez Cantú.

- “¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna”, respondió él, alzando la voz, viendo que continuaba viéndose la rodilla.

- “¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya?”.

-“Ya. Pues me casé contigo para mí. No para que andes enseñando”, sentenció el político.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

La escena hizo estallar la furia de miles de personas, que calificaron a Samuel García de “machista”, “misógino”, “posesivo” y “controlador”. Con el hashtag #YoEnseñoloquequiera, miles de mujeres y adolescentes compartieron fotos de sus piernas y rodillas en Twitter, mientras que otros utilizaron #AmigaDateCuenta y #AmigoNoseasCuler*, para condenar la actitud del senador y apoyar a Mariana.

“¿Por qué pide perdón #Mariana si no hizo nada malo. Sólo levantó su rodilla #AmigaDateCuenta”, escribió el usuario @lexagm.

“¿Qué feo pedir perdón por enseñar las piernas no? ‘Pos me casé contigo pos pa mí, no pa que andes enseñando’ #AmigaDateCuenta”, comentó @marla_almor.

(Foto: Twitter)

“¿Wey neta? No sé qué me da más tristeza, si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT. Qué tristeza la neta”, escribió en Twitter la usuaria @CindileyOjedaM.

“Samuel García enseñando que el machismo es mucho peor que enseñar una pierna”, apuntó por su parte el conductor Chumel Torres (@ChumelTorres).

“Las mujeres no tienen por qué andar pidiendo perdón por cómo uno se viste, por si “enseñas mucho”, no. El que debería pedir perdón y sentir pena es él por ser un p*ndejo que quiere controlar la vida de su novia con comentarios machistas #AmigaDateCuenta”, añadió @itsrainoflove.

Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú (Foto: Twitter@ComoHilodeMieda)

La reacción fue tan contundente, que el tema rápidamente se convirtió en trending topic en la red social. Una de las personas que escribió a Samuel García para pedirle que se retractara fue Jorge Álvarez Máynez, actual Secretario General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano (MC).

“Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el “humor” y la presunta ligereza con la que las repetimos. Este es el momento para entenderlo, tomarlo en serio y rectificar @samuel_garcias. No hay margen para la incongruencia”, apuntó, añadiendo que lo que hizo el legislador “lo hemos hecho millones”.

(Foto: Twitter @samuel_garcias)

Ante las palabras de su compañero de partido, Samuel García escribió un mensaje en su cuenta de Twitter y explicó que ya había pedido disculpas a Mariana por su “broma machista”.

“De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar”, escribió.

Por su parte, Mariana, quien está cumpliendo este lunes 25 años, y se encuentra confinada tras haber dado positivo a la prueba del COVID-19, aún no ha hecho ningún comentario sobre la polémica que generó en redes sociales el comportamiento de su esposo.

