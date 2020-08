Critican Plan maestro por remoción del Jardín Botánico de Chapultepec para construir Pabellón artístico (Foto: CDMX)

Ciudadanos se pronunciaron en contra de la remoción del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec para construir, en ese espacio, el Pabellón Contemporáneo Mexicano.

Integrantes del Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec señalaron que esta obra implica acabar con un área verde de la Ciudad de México

“Tomar la decisión de eliminar áreas verdes no es buena idea. Destruir un área verde para construir un edificio no es una buena señal ambiental. No es buena idea mover el jardín para hacer un museo, salvo que estuviéramos en Taiwán, pero en la Ciudad de México hay mucho espacio para otro museo, el Parque Bicentenario, por ejemplo. Si aglutinas museos en un espacio, acabas destruyendo lo verde del espacio porque la presión humana es demasiado grande y luego, con un paradero gigantesco tan cerca, el del Auditorio Nacional, destrozas el Bosque en esa zona”, opinó Teobaldo Eguiluz Piedra, taxónomo, profesor y botánico, para el periódico El Universal.

Por el momento, el bosque se encuentra cerrado por el coronavirus (Foto: Reuters / Gustavo Graf)

Esta crítica no resulta del todo cierta, pues para la construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano ya se tenía previsto esto y lo que pasará es que el Jardín Botánico será removido a otra sección del bosque. Sin embargo, esto también fue criticado.

“Llevar el Jardín Botánico a la Segunda sección hace sentido porque las tres secciones del bosque tienen vocaciones diferentes, y en la Segunda sección se pretende crear un corredor de educación ambiental asociado al Museo de Historia Natural”, afirmó para El Universal Fedro Guillén, ex director general de Bosques Urbanos y Educación Ambiental en la secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

Otra crítica contra el Plan Maestro General Centro Cultural Bosque de Chapultepec refiere que “lo que quieras construir es a cambio de despedazar otro tanto de Bosque. Implicará tirar árboles. De hecho están tirando árboles en la Tercera sección, donde están haciendo unas isletas, y para hacer los puentes tienen que tirar árboles”, dijo el botánico Teobaldo Eguiluz.

La ampliación del bosque está a cargo de los gobiernos locales y federales (Foto: Reuters / Gustavo Graf)

Actualmente, el Jardín Botánico se encuentra ubicado muy cerca de el Museo de Arte moderno, el Museo Tamayo, Museo Nacional de Historia y el de Antropología y será transportado a la segunda sección, de este modo, el nuevo Pabellón conectará todos estos museos con obras de artistas nacionales.

Asimismo, este recinto cuenta con más de 400 especies diferentes de plantas y árboles, donde destacan ahuehuetes de hasta 300 años de edad y un orquideario dentro del invernadero de 500 metros cuadrados.

El jardín fue inaugurado por Alejandro Encinas, quien asumió la jefatura de gobierno en 2006 tras la dimisión de Andrés Manuel López Obrador para candidatearse a la presidencia de México, y fue parte del proyecto dirigido por Mario Schjetnan.

La jefa de gobierno presentó el proyecto final (Foto: CDMX)

A pesar de todas las críticas, Gabriel Orozco, artista y director del proyecto para el bosque, asegura que se valorará cada espacio verde del bosque para la reestructuración del mismo.

Aunado a esto, Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la CDMX, junto con Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, presentaron este domingo 9 de agosto el Plan Maestro General Centro Cultural Bosque de Chapultepec, al cual se le destinó, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 1,100 millones de pesos.

Durante la presentación, explicaron que en la primera sección del bosque habrá un circuito de museos. En la segunda habrá un centro de exposiciones, un Centro de Cultura Ambiental que se unirá con el Museo de Historia Natural y el Lago Menor, y en donde se abrirá el nuevo jardín botánico.

La tercera estará destinada a un espacio de reflexión, la “Rotonda de las Personas Ilustres” dedicada a la cultura de la muerte. Finalmente, en la cuarta se hará la restauración arquitectónica de un edificio del S. XVI, así como la bodega nacional de arte y colecciones, que congregue los acervos de los museos dentro de la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional de Registro.

