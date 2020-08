“Yo soy el que al final decido”: López Obrador acepta discrepancias en su gabinete

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que no ha podido tener comunicación con el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, luego de que se filtrara un audio en donde el titular del a Semarnat critica al gobierno federal, y aseguró que no ha recibido su carta de renuncia de parte del funcionario.

López Obrador indicó que en su gabinete hay libertad y discrepancias, pero el responsable del resultado final es él. “Yo soy el que al final decido”.

“En el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias, y no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen, desde luego , yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido, y no son, en este caso, porque ante la nación yo soy el presidente, yo soy el responsable, no son los secretarios los responsables”, señaló el mandatario mexicano.

“Trato de escuchar primero, de armonizar, de escuchar a todos y luego decido lo que más le conviene a México”, agregó López Obrador.

Información en desarrollo...