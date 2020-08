“Digo lo que pienso”: López Obrador aseguró que Twitter es la red social donde hay más manipulación

Foto: PRESIDENCIA DE MÉXICO.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró las medidas que Facebook implementó para transparentar la contratación de propaganda y endurecer los controles a fin de evitar las campañas sucias en las elecciones.

“Celebro esta decisión de Facebook, que bien que va a transparentar todos los contratos, cuentas que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia, es algo muy importante, es un paso a la transparencia de facebook, ojalá Twitter haga lo mismo”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que “en donde se nota más manipulación” es en Twitter.

“En caso de México, donde se nota más manipulación en redes sociales, es en lo relacionado con Twitter, ya ven que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, en Facebook no hay tanta manipulación, no hay tanto uso de robots, de cuentas artificiales, de compra de espacios para fines políticos-electorales”, expresó.

A partir de este 5 de agosto, Facebook pondrá en funcionamiento una nueva herramienta en la que se permitirá tener acceso a información sobre quién paga anuncios políticos en la plataforma en México.

Dicha herramienta será obligatoria como una medida de transparencia para publicidad política y electoral.

Información en desarrollo...