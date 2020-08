The Guardian: pese a la captura de “El Marro”, continúa la crisis de asesinatos en México

"El Marro" es el presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima y controlaba el negocio del robo de hidrocarburos o huachicol (Foto: Twitter Fiscalía de Guanajuato)

Por la captura de José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro”, el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió buenas críticas, luego de la “hasta ahora infructuosa lucha para reducir los asesinatos” que continúan en el país, una crisis señalada por el diario británico The Guardian como “un hueso duro de roer”

“El Marro” es considerado el presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, el cual se dedica principalmente al robo de hidrocarburos, también llamado “huachicol”, y controla la mayor parte del estado de Guanajuato.

El presidente de México emitió un mensaje luego de la captura del capo, en el cual destacaba que el estado de Guanajuato se convirtió en el más violento del país a raíz del acelerado crecimiento del cártel en la localidad.

¿Cómo es que este cartel pudo crecer tanto, en la medida en que Guanajuato se convirtió en el estado más violento de nuestro país?

The Guardian contó una anécdota de 2018, cuando reporteros del medio visitaron la zona controlada por el también narcotraficante: “El conductor se negó a entrar y advirtió: ‘No volveríamos a salir'”.

Guerrero aseguró que usará la captura en 2021 “para demostrar que es efectivo en lo que respecta a seguridad”. (Foto: Sergio Maldonado)

Destacó que los expertos calificaran la captura de “El Marro” como un triunfo para López Obrador, luego de que sus políticas de seguridad hubieran sido objeto de duros escrutinios por parte de los especialistas.

Sin embargo, “pocos creen que (la captura) resolverá la crisis que enfrenta su país”, asegura el medio en la publicación Mexico hails ‘Sledgehammer’ arrest but murder crisis still a tough nut to crack, pues México también se encuentra azotado por otras organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel del Sinaloa.

En entrevista, el especialista y director de Grupo Lantia Consultores, Eduardo Guerrero, aseguró que esta victoria es importante para el presidente, pues la usará en 2021 “para demostrar que es efectivo en temas de seguridad”.

Esto, luego de dos acontecimientos que se llevaron la desaprobación de ciudadanos y expertos: “El Cualiacanazo”, cuando presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa atacaron Culiacán para forzar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del ahora capo preso Joaquín “El Chapo” Guzmán y los recientes acontecimientos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, el cuál se disputaba el estado de Guanajuato con “El Marro”.

Este grupo atentó contra la vida del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y difundió videos donde sus presuntos elementos mostraban armas y juraban lealtad a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, uno de los hombres más buscados en Estados Unidos.

Varios expertos calificaron la captura del capo como una victoria en temas de seguridad (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Guerrero también dijo a The Guardian que la captura de Yépez Ortíz es parte de una “astuta estrategia política” para reducir los homicidios en el país. Esto al considerar que Guanajuato concentra entre 15 y 16% del total de asesinatos del territorio.

Si puede reducir la violencia en este estado, podría tener un impacto considerable en las estadísticas nacionales.

Por otro lado, Chris Dalby, editor jefe de InSight Crime, que rastrea el crimen organizado en América Latina, consideró que la victoria de López Obrador sobre la violencia es solo temporal.

La violencia en Guanajuato fue la amenaza criminal más importante que surgió durante la presidencia de López Obrador y esto le permite demostrar que ha hecho algo al respecto, pero es una victoria muy limitada.

El especialista dijo al diario británico que, a pesar de que la captura de “El Marro” es una importante, podría no cambiar mucho la situación actual y señaló que el presidente había prometido no seguir la estrategia de atacar a los líderes del narcotráfico, la cual, según expertos, " hace poco para reducir la violencia o detener el flujo de drogas norte hacia los Estados Unidos”.

Mientras tanto, el mismo día de la captura del capo se registraron 19 homicidios dolosos en la entidad, de acuerdo con el reporte del Grupo Interinstitucional del Gobierno federal, lo que posicionó al estado en el primer lugar del ranking del 2 de agosto en el que se considera el conteo diario de cada estado del país.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Trasladaron a “El Marro” al penal de Puentecillas en Guanajuato

“¿Quién me traicionó?”, la pregunta que aún tortura al “Marro”

Así es el predio donde localizaron al “Marro” con drones de uso exclusivo de la Marina estadounidense