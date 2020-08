Los policías de la CDMX ahora portarán identificación visible durante manifestaciones

En el nuevo protocolo de acción, se establece que los oficiales estén identificados en su chaleco, casco y escudo (Foto: Pedro Pardo/AFP)

A partir de ahora, los policías de la Ciudad de México están obligados a portar un número de identificación visible en su casco, chaleco y escudo, tal como se establece en el nuevo protocolo de actuación ante manifestaciones y protestas que presentaron las autoridades.

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, informó que además de esta nueva medida de identificación de los uniformados, se suma que en todas las manifestaciones estarán presentes integrantes de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, quienes documentarán la actuación de los policías.

“Se establece que el personal policial no podrá ser sancionado por negarse a cumplir con una orden inconstitucional y notoriamente violatoria de Derechos Humanos”,señaló Ramírez en videoconferencia de prensa.

Además, los oficiales recibirán la capacitación correspondiente para intervenir en el contexto de protesta, así como el uso legítimo y adecuado de la fuerza.

Policías protestando por una de las principales avenidas en Ciudad de México, por la "criminalización" de su labor (Foto: EFE/José Méndez)

“Cuando el personal policial participe en la atención de manifestaciones usará casco y escudo como equipo de protección, nunca armas letales durante las manifestaciones, el mando responsable girará las instrucciones al personal policial para el empleo gradual y proporcional de la fuerza, siempre adoptando medidas diferenciadas con perspectiva de género y también de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación”, detalló Arturo Medina, subsecretario de Gobernación.

Refirió que en este nuevo protocolo también se han privilegiado las estrategias destinadas a reducir la tensión, basándose en la comunicación, la negociación y el diálogo, puesto que la situación será responsabilidad de la Secretaría de Gobierno.

Otro de los aspectos que establece el nuevo documento es que, los policías al comienzo de las manifestaciones ubicarán o identificarán objetos que podrían causar lesiones a terceros o a quienes se expresan en ese momento y solicitaran a quienes las portan que se las entreguen.

“En caso de que no haya disposición de realizar la entrega, pues se tendrá que hacer una evaluación entre el personal de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y si no es eficaz este diálogo se podrá valorar, retener estos objetos o encauzar a quienes los tienen, a efecto de que con pleno respeto a sus derechos humanos no afecten la movilización”, dijo.

Ahora los uniformados solicitaran a quienes porten objetos peligrosos para los demás que los entreguen (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Detalló que en caso de que alguna persona necesite ser auxiliada durante el desarrollo de los eventos, se estableció que el personal policiaco mantenga comunicación coordinada y constante con el C2, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Protección Civil, para que puedan solicitar los servicios de apoyo.

“Lo que queremos dejar en claro es que esta es una acción preventiva, una acción que trata de generar seguridad del ejercicio de un derecho humano básico que la Constitución de la CDMX incluye”, enfatizó Suárez del Real, secretario de Gobernación capitalino.

De acuerdo con los principios de actuación policial contenidos en la Constitución Política de la CDMX, el personal policial tiene que “actuar siempre con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.

También refieren que habrá tolerancia cero ante cualquier acto de brutalidad policíaca, y ante cualquier conflicto se recurrirá a medios no violentos, a fin de “proteger el derecho a la vida y la integridad de todas las personas que ejercen su derecho a la protesta social”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Ante todo se busca evitar abusos”: CDMX presentó acuerdo para la actuación de la policía durante manifestaciones

Policías en México piensan que la sociedad los discrimina y no valoran su trabajo: encuesta

Armas procedentes de EEUU están involucradas con el 67% de homicidios en México: SRE

PAN vigilará que no haya “ideologización” de la 4T en las clases por TV