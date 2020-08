Armas procedentes de EEUU están involucradas con el 67% de homicidios en México: SRE (Foto: EFE/ Fiscalía De Ciudad De México )

Fabián Medina, jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó este martes 4 de agosto que del total de los homicidios ocurridos en México, el 67% se cometieron con armas de origen estadounidense.

“Las estadísticas que tenemos es de que el 67% de los homicidios que se cometen en México son con armas provenientes de los Estados Unidos, de ese tamaño es nuestro problema. En 10 años en México, se calcula, han ingresado entre 2.5 y 3 millones de armas de fuego al país con toda la letalidad y con toda la capacidad de fuego que eso implica”, así lo explicó el funcionario federal durante el foro virtual “El tiroteo en El Paso y el control del tráfico de armas a México”.

Durante su ponencia, Medina Hernández explicó las principales rutas del contrabando de armas de Estados Unidos a México y detalló que la estimación oficial oscila entre las 230,000 y 280,000 piezas al año.

“Cruzan a México, anualmente entre 230 mil y 280 mil armas de fuego de todo tipo, armas semiautomáticas, pistolas, componentes, partes, cartuchos y esto provoca en nuestro país una violencia inusitada”, aseguró.

Ante esta problemática, aclaró que el gobierno de México ha solicitado a su homólogo estadounidense terminar con el tráfico ilegal de armas.

“Los grupos criminales en mi país utilizan como insumo básico para generar violencia, terror y muerte, las armas de fuego y las armas de fuego que tienen estos grupos criminales son provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica”, abundó.

Asimismo, explicó que este tráfico representa grandes ganancias para los comerciantes de armas en la frontera; sin embargo, con la voluntad política adecuada, este fenómeno puede ser mermado.

“¿Hay manera de frenar el flujo ilícito de las armas y la venta indiscriminada de las armas? Sí, se necesita voluntad política por parte de los Estados Unidos para imponer mejores y mayores prácticas de venta de armas”, aseguró.

Para esto, el jefe de la oficina de la secretaría que dirige Marcelo Ebrard profundizó en el tema y propuso más y mejores medidas restrictivas en los cruces fronterizos.

“Pedimos medidas no intrusivas, inspecciones, antes de cruzar la frontera, requerimos inspecciones con la tecnología que ellos poseen (EEUU) de punta para detectar armas, cartuchos, municiones y partes de las armas para que no ingresen a México y para que no se surtan los grupos organizados de delincuentes y generen la violencia que generan de este lado en México”, pidió.

Esto complementa la iniciativa del gobierno federal de militarizar las fronteras y puertos marítimos en México, pues son las principales entradas de armas y explosivos ilícitos en la república.

Este debate también ha sido abordado por la academia mexicana. Cabe recordar que el pasado 14 de julio, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), realizó otro panel virtual en donde expertos nacionales e internacionales manifestaron sus observaciones respecto a este aliciente coercitivo.

De este modo, durante la conferencia “Tráfico y control de armas en la agenda México-Estados Unidos”, la maestra Roxana Juárez Parra, ex directora nacional adjunta de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), presentó un cúmulo de datos acumulados desde 2010 a 2019, en donde enfatizó que la mayoría de las armas que entran a México provienen de EEUU.

De acuerdo con una de las gráficas que presentó, el 58.12% de armas que circulan en tierra azteca, son de procedencia estadounidense. Asimismo, señaló que existe otro mercado que se está posicionando a través de la frontera sur, particularmente por el estado de Chiapas, y son las armas que provienen de centro y sudamérica; sin embargo, en esta misma diapositiva se afirma que el 19.14% de las armas en el país son armas artesanales o con datos inválidos; 13.16% son armas sin vínculo a EEUU y el resto se divide en porcentajes menores entre Armas de centroamérica, con número de serie borrado y pendientes de rastrear.

