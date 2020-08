La liberación de Ovidio y la captura de “El Marro”: los episodios que han marcado la gestión AMLO

En tan solo una década, José Antonio Yépez, alías “El Marro”, pasó de robar camiones a ser el líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), el grupo criminal que roba combustible y tiene aterrorizado al estado mexicano de Guanajuato, donde este domingo fue capturado por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Sin embargo, a los pocos minutos de que se anunció su captura, en Twitter se hizo tendencia el nombre de Ovidio, hijo del ex jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Los usuarios de Twitter hicieron tendencia el nombre de Ovidio e hicieron referencia a la ocasión en la que se logró su detención y se ordenó su liberación por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un solo día.

Ovidio Guzmán fue retenido el 17 de octubre por las fuerzas de seguridad del estado y de la administración central. Y allí se desató la guerra: los mercenarios de la organización delictiva lograron liberar al joven de 29 años tras lanzar una guerra abierta en todo Culiacán, Sinaloa.

El presidente López Obrador reconoció que fue él quien ordenó liberar a Ovidio Guzmán durante el fallido operativo militar.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y se dejara en libertad a ese presunto delincuente”, dijo. Durante su conferencia mañanera insistió que la liberación de Ovidio fue para que no se pusiera en riesgo a la población.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”, aseveró.

Alias El Ratón o Ratón Nuevo, Ovidio es hijo de Guzmán Loera y Griselda López Pérez, su segunda esposa, con quien también procreó a Joaquín, Édgar y Griselda Guadalupe. Griselda ayudó, en varias ocasiones, al narcotraficante a escapar de la justicia.

Ovidio fue señalado en 2012 por el gobierno de los Estados Unidos como parte de la organización criminal de su padre. Sin embargo, en los últimos años ha logrado mantener un perfil más bajo que sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

Cabe recordar que el presidente de México también fue duramente criticado cuando acudió a Badiraguato y se reunió con la madre de Joaquín “El Chapo Guzmán”, donde le entregó una carta solicitando la extradición de su hijo.

La detención de “El Marro” representó un aliciente en la lucha contra el crimen organizado del presidente Andrés Manuel López Obrador y así lo reconoció el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

“Excelente noticia para comenzar este día domingo: la captura del delincuente El Marro en Guanajuato. Los delincuentes se creen tan vivos y tan listos pero al final siempre vamos a ganar los buenos. ¡Viva el estado de derecho!”, expresó el diplomático en un tuit a través de su cuenta oficial.

Yépez fue detenido junto con otras cinco personas en un operativo encabezado por el Ejército y elementos de seguridad pública en el estado Guanajuato, en el que también fue rescatada una empresaria que se encontraba en cautiverio, dijo la fiscalía local en un comunicado.

El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, dijo que en las próximas horas Yépez sería enviado a la prisión de alta seguridad Altiplano donde responderá a un juez por su implicación en crímenes como el robo de combustibles y delincuencia organizada.

Desde hace algunos años, el Cártel de Santa Rosa de Lima mantiene una sangrienta batalla con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de Guanajuato, donde se ubica una refinería de la petrolera estatal Pemex.

