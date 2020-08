Es fácil decir que fue mi culpa cuando ya no estoy: extitular de la Conavim acusa presiones de Segob para aplicar recortes a Alertas de Género

De acuerdo con Candelaria Ochoa, fue presionada por la Segob para aplicar recortes a Alertas de Violencia de Género (Foto: Twitter @conavim)

Candelaria Ochoa Ávalos, extitular de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), señaló que la Secretaría de Gobernación (Segob) está tratando de culparla por los recortes de presupuesto a las Alertas de Violencia de Género en los estados con más feminicidios, cuando ella defendió que no se hicieran.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia, y tras la polémica que generó el recorte de 37.6 millones de pesos a las Alertas de Violencia de Género y Centros de Justicia para las Mujeres en 10 estados, se señaló que el total de los recursos presupuestados para esta división estaban garantizados.

Así pues, en una entrevista con Animal Político, la Segob apuntó que si no se han entregado los recursos es porque Candelaria Ochoa no dejó la documentación correspondiente antes de dejar el cargo. A esto, la extitular de la dependencia contestó:

Yo para hacer un trámite de un convenio con un estado al que le vamos a dar presupuesto tenía que hacer el trámite en la Dirección General de Presupuesto de Segob; yo no tenía capacidad administrativamente. Entonces cuando ayer se dice que es mi culpa, pues es bien fácil decirlo cuando yo ya no estoy

Ante la renuncia de Ochoa Ávalos, María Fabiola Alanís Sámano fue designada como nueva dirigente de la Conavim (Foto: Reuters)

Y es que, el pasado 30 de junio, Ochoa Ávalos presentó su renuncia como titular de la Conavim. Ate esto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó el pasado jueves sobre la designación de María Fabiola Alanís Sámano como nueva dirigente del órgano desconcentrado, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El comunicado de la Secretaría de Gobernación señala que, bajo ese cargo, Fabiola Alanís “será responsable del diseño de la política nacional para erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, así como promover la cultura de respeto a sus derechos”.

Ochoa Ávalos dijo que Programación y Presupuesto de la Secretaría, la cual se encarga de manejar el dinero destinado a Conavim y trabaja directamente con Sánchez Cordero, envió a la el oficio de Hacienda que había determinado el recorte total del presupuesto a las Alertas de Género de siete estados, sin explicar criterios o razones.

La Conavim es un organo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Foto: Cuartoscuro)

Ante dicha situación, relató, ella fue a buscar a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, para recordarle el mandato del presidente que establecía que la austeridad no tocaría programas que trataran derechos humanos.

“Y con el subsecretario yo lo hablé, y me dijo: no, no va a haber recortes. Sin embargo, la Dirección de Presupuesto, que es una persona encargada directamente de la secretaria, insistió en que teníamos que hacer esos recortes. Entonces, antes de que yo me fuera, precisamente el día 29 de junio, insistieron en que teníamos que hacer la sesión del comité para los recortes presupuestales, aun cuando yo pedí un tiempo para garantizar que fuera o no cierto”, detalló la extitular de la Conavim.

Aunado a esto, Ochoa Ávalos señaló a Sánchez Cordero por no haber hecho ninguna acción para frenar el recorte presupuestal, pues dijo que se trataba más de una cuestión política que de trámites. Aunado a esto, reveló que se puso en evidencia que ella no formaba parte del círculo cercano de la secretaria.

“También me parece que hubo una mala interpretación de lo que hace Conavim, porque pues ayer (el miércoles 29 de agosto) ni siquiera pudo contestar lo de las Alertas de Violencia de Género, y también una falta de disposición de entender qué hacía Conavim”, contestó en referencia a cuestionamiento hecho por Animal Político sobre cuándo se entregaría el dinero de las Alertas, y en el que Sáncez Cordero abordó otros fondos destinados a temas de seguridad.

