Reportaron movilización de sicarios del CJNG en Tepalcatepec: sería la respuesta al video que amenaza a “El Abuelo”

Tepalcatepec, Michoacán, sigue siendo un mal lugar para vivir y mucho peor para morir. Los tiroteos se suceden, la tasa de homicidios se mantiene entre las más altas y por las noches, las calles andan vacías bajo la luz blanca de los faroles. El lobo esta ahí y todos lo saben.

En la región, la huella del Cártel Jalisco Nueva Generación es profunda. Su llegada abrió un nuevo ciclo de violencia, en especial las últimas semanas que la organización criminal ha desafiado a Juan José Farías, alias “El Abuelo”.

La mañana de este sábado, los medios locales reportaron la movilización de hombres armados, presuntamente pertenecientes al CJNG. El comando ingresó a la entidad por Coalcomán, procedentes de Colima, donde el grupo criminal tiene una fuerte presencia.

El contingente se encuentra en Jilotlán (Jalisco), y Tepalcatepec (Michoacán), así como en en las inmediaciones de Buenavista, donde ésta Juan José Farías.

El viernes por la noche, la organización criminal volvió a exhibir su poder ante las cámaras.

Las imágenes muestran a decenas de hombres fuertemente armados con rifles calibre .50 lanzar un mensaje amenazante en el que sostienen una guerra con Juan José Farías, alias “El Abuelo”, supuesto líder del Cártel de Tepalcatepec.

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra del “Abuelo”, de “Tilín”, “Moi Parra” y “Chelo Polvata”, y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”.

Luego de presagiar una batalla en la región, el comando aseguró a nombre de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que doblarían los sobornos a la Guardia Nacional.

“Ustedes, Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da “El Abuelo”, yo les doy el doble, y sin necesidad de llevarlos a pelear como los manda “El Abuelo”, yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando vaya a pelear mi gente”.

Todo el horror que ha vivido Michoacán (al oeste del país) en estos años de violencia se ha concentrado en la última semana en un municipio de la entidad. La región de Tepalcatepec, en la colindancia con Jalisco.

En el sitio, ubicado en una ruta estratégica del narcotráfico —al sureste se encuentra el puerto Lázaro Cárdenas (Michoacán) y al norte el estado de Jalisco—llegan productos químicos y drogas que luego continúan hacia el norte, pasando por Guadalajara, Jalisco, desde donde son llevadas a Estados Unidos.

EL CJNG tiene fuertes incentivos para controlar esta ruta, dado que está expandiendo su papel en el tráfico de drogas sintéticas, especialmente en cuanto al fentanilo, el cual ha superado la demanda de heroína, que antes representaba grandes ganancias para la organización criminal.

