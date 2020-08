“Guardia Nacional, yo les doy el doble de la nómina”: CJNG a las autoridades de Tepalcatepec

A nombre del Mencho, el CJNG dirigió un mensaje a "El Abuelo" y prometió doblar los sobornos a la Guardia Nacional (Foto: Captura de pantalla)

El Cártel Jalisco Nueva Generación se expande cada vez más. En Michoacán se ha apoderado de al menos 11 municipios que anteriormente estaban controlados por la Familia Michoacana y después por su escisión: Los Viagras.

Una de sus tácticas para penetrar rápidamente en la zona, han sido los videos de intimidación grabados, principalmente, en la región de Tepalcatepec. Este fin de semana, la organización criminal volvió a exhibir su poder ante las cámaras.

Las imágenes muestran a decenas de hombres fuertemente armados con rifles calibre .50 lanzar un mensaje amenazante en el que sostienen una guerra con Juan José Farías, alias “El Abuelo”, supuesto líder del Cártel de Tepalcatepec.

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra del “Abuelo”, de “Tilín”, “Moi Parra” y “Chelo Polvata”, y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”

(Video: Twitter/LPueblo2)

Luego de presagiar una batalla en la región, el comando aseguró a nombre de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que doblarían los sobornos a la Guardia Nacional.

“Ustedes, Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da “El Abuelo”, yo les doy el doble, y sin necesidad de llevarlos a pelear como los manda “El Abuelo”, yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando vaya a pelear mi gente”.

Una imagen de hechos violentos en Tepalcatepec, Michoacán (Foto: Twitter/LPueblo2)

Todo el horror que ha vivido Michoacán (al oeste del país) en estos años de violencia se ha concentrado en la última semana en un municipio de la entidad. La región de Tepalcatepec, en la colindancia con Jalisco.

En el sitio, ubicado en una ruta estratégica del narcotráfico —al sureste se encuentra el puerto Lázaro Cárdenas (Michoacán) y al norte el estado de Jalisco—llegan productos químicos y drogas que luego continúan hacia el norte, pasando por Guadalajara, Jalisco, desde donde son llevadas a Estados Unidos.

EL CJNG tiene fuertes incentivos para controlar esta ruta, dado que está expandiendo su papel en el tráfico de drogas sintéticas, especialmente en cuanto al fentanilo, el cual ha superado la demanda de heroína, que antes representaba grandes ganancias para la organización criminal.

Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", presunto líder del Cártel de Tepalcatepec (Foto: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

La tensión en Tepalcatepec llegó a su extremo el pasado fin de semana, cuando después de otra eclosión de violencia por enfrentamientos narcos, miembros del Cártel de Tepalcatepec sometieron a sus rivales de Jalisco. Como muestra de su victoria, el grupo criminal encabezado por “El Abuelo” presumió una camioneta monstruo asegurada al Grupo Élite de Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

“El Abuelo”, Juan José Farías, es uno de los fundadores de los grupos de autodefensa de Michoacán. Desde hace años es señalado como operador del CJNG en el estado. Un reporte de inteligencia señala que Farías permitió que el Cártel Jalisco Nueva Generación se infiltrará en los municipios de Michoacán. Recibió armas, camionetas, recursos. Terminó por convertirse en representante de los Jaliscos en el estado.

El municipio de Tepalcatepec, Michoacán ha sido asaltado por los tentáculos del CJNG y el Cártel de Tepalcatepec (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

Fuentes de Seguridad Pública del Estado aseguran que la ruptura con el CJNG sobrevino tras el intento de asesinato de un capo de bajo perfil, con el que “El Abuelo” está aliado: Miguel Ángel Gallegos Godoy, “Migueladas”.

Gallegos Godoy salvó la vida y salió del estado. Farías, por su parte, tomó partido por él. Cerró Tepalcatepec y le clausuró sus antiguos socios al CJNG. Su amenaza no fue menor. La toma del pueblo se convirtió en una realidad sangrante en México.

