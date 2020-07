Si no devuelven el dinero, no hay convenio: López Obrador explicó los tres objetivos de los arrestos de Lozoya, Ancira, Duarte y García Luna

Foto: /Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los casos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, así como en el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte y el del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no sólo se busca hacer justicia, sino recuperar los bienes que obtuvieron de manera ilícita.

Durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que al gobierno federal le interesan tres cosas en estos casos: que se conozca la verdad, se castigue a los responsables y recuperar lo sustraído.

“En el caso del señor (Emilio) Lozoya y en otros casos el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, (el de) el señor (Genaro) García Luna, no solo es hacer justicia, que no haya impunidad, sino también recuperar bienes del fondo de México, bienes de procedencia ilícita”.

“Entonces nos interesa 3 cosas en todos estos casos: 1.- que se conozca la verdad, que el pueblo sepa sobre el modus operandi, la forma en que se saqueaban al país, cómo se daba la impunidad, cómo llegamos a extremos que se hacían estos negocios arriba, sin recato o cómo se llegó al extremos de que la seguridad pública estaba en manos de García Luna que tenía acuerdo con una de las bandas del crimen organizado, entonces que se conozca la verdad, que no haya repetición; 2.- el castigo a los responsables, que no haya impunidad y 3.- recuperar lo que se sustrajo de la hacienda pública, del presupuesto que es dinero del pueblo”, señaló.

López Obrador destacó que en el caso de Emilio Lozoya se llevó a cabo la compra de la empresa chatarra de Agro Nitrogenados a un sobreprecio, por lo que ya se está viendo la devolución de esos 200 millones de pesos de sobreprecio que Pemex pagó al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira. Admitió que el ofrecimiento lo realizó el empresario Julio Villarreal, presidente de Villacero.

“En el del señor Lozoya hay una operación que se llevó a cabo, que fue la compra de la empresa de fertilizantes (Agro Nitrogenados), se estima que hubo un sobreprecio, se estima que se pagaron más de alrededor de 200 mdd, eso lo tiene que revisar la Fiscalía (FGR), se tienen que ver auditorías, se tiene ya estudiado el caso Esta planta la vendió el señor Ancira, esta es otra delas cosas interesantes de la hipocresía de los gobiernos neoliberales”.

El mandatario recordó que durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, se privatizó esa planta “porque había que deshacerse de la producción y distribución de fertilizantes y le llegó a Ancira, creo que antes fue de un ex gobernador de Coahuila que también había estado en Pemex, Rogelio Montemayor, también vinculado a Salinas”, dijo.

“Entonces Ancira vende y (luego) es detenido, vende acciones de la planta y el otro que le compra, el que se vuelve socio mayoritario (Julio Villarreal) nos manda decir que si realiza la operación, él llegaría a un acuerdo con el gobierno para devolver los 200 millones de dólares. Si devuelven el dinero, pues es una especie de reparación del daño, pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados, si devuelven el dinero. Si no lo devuelven, pues el juicio sigue adelante como está establecido”, destacó.

