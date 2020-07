Continúa la búsqueda de Lluvia Estefanía y Alexander, los dos menores desaparecidos por el ciclón Hanna

Operativo de búsqueda de Lluvia Estefanía (Foto: Cuartoscuro)

La tormenta tropical Hanna llegó en la mañana del domingo a México, y a su paso por el territorio nacional, dejó un saldo de tres víctimas mortales y cuatro personas desaparecidas, entre ellas, dos niños: Ismael Alexander Álvarez y Lluvia Estefanía Vázquez Padilla.

Esta martes 28 de julio, el menor, al que en su casa conocen como Nenuco, cumplió 12 años. Ismael Alexander cayó el sábado al arroyo Topo Chico, en Nuevo León, cuando las bandas del ciclón ya se extendían sobre Monterrey. A pesar de todos los intentos que hizo su primo Juan Antonio por sostenerle, el fuerte caudal terminó arrastrándolo. Y desde entonces, se desconoce su paradero.

“Fuimos a ver el agua y se resbaló. Lo alcancé a agarrar y estábamos mojados, pero se me zafó. [Me pidió] que no lo soltara y le dije que no, que iba a estar bien, y luego fue cuando se me zafó y se agarró a un tronco. Y yo me bajé para agarrarlo, apenas lo iba a agarrar de nuevo pero el tronco se rompió”, contó Juan Antonio en declaraciones a Noticieros Televisa.

Imagen de Ismael Alexander Álvarez (Foto: especial)

El día de la desaparición, Ismael Alexander se encontraba en casa de su abuela paterna, ya que ese fin de semana le tocaba estar con su padre. A pesar de que le habían pedido que no saliera a la calle por las fuertes lluvias, el menor quiso ver los efectos de Hanna, y se marchó de la vivienda.

“Aquí no hay culpables, el niño es un niño, piensa como un niño que quiere divertirse. Él vio la lluvia y se le escapó al papá. Aquí no hay culpables, simplemente fueron cosas que pasaron, un accidente”, dijo a la televisora mexicana la tía del pequeño, Elizabeth Carrillo.

Desde el incidente, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León desplegaron un operativo a los bordes del arroyo para rescatar al menor. Las labores de búsqueda incluyen drones, elementos caninos, equipos de socorritas y helicópteros que baten el terreno para dar con él.

Imágenes de la búsqueda en el arroyo Topo Chico, Nuevo León (Foto: Protección Civil de Nuevo León)

“Sabemos y estamos conscientes de la preocupación de la familia para encontrar a su ser querido y nosotros pues bueno ponemos todo nuestro empeño para localizarlos lo antes que se pueda”, informó el director de Protección Civil de Nuevo León Miguel Ángel Perales.

La familia se encuentra completamente devastada pero mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Al mismo tiempo que los servicios de emergencia buscan sin descanso a Ismael Alexander, en el estado de Coahuila, más de 200 brigadistas y elementos del Ejército Mexicano trabajan para encontrar a Lluvia Estefanía Vázquez Padilla, de 10 años.

La pequeña viajaba junto a otros 9 miembros de su familia en una camioneta, cuando el vehículo fue arrastrado por la corriente del arroyo El Saucillo, entre los límites de Arteaga y Ramón Arizpe. Según explicaron, cuando ocurrió el accidente, se trasladaban desde la comunidad Landeros a Ramos Arizpe para buscar refugio, ya que sus domicilios se habían inundado y la fuerza del agua les había obligado a salir de las viviendas.

Búsqueda de Lluvia Estefanía (Foto: Cuartoscuro)

Búsqueda de Lluvia Estefanía (Foto: Cuartoscuro)

Después de que la camioneta volcara, cinco personas de la familia fueron arrastradas por el caudal. Dos de ellas eran Cynthia Carolina Padilla (tía de Lluvia), y una de sus hijas, Alexia, quienes fueron halladas muertas este lunes. Otras dos eran un bebé y una niña llamada Génesis: ambos eran hijos de la mujer fallecida y aparecieron con vida el lunes.

El único miembro de la familia que aún continúa en paradero desconocido es Lluvia. Esta semana, bomberos rescatistas, policías municipales, elementos de Protección Civil, binomios caninos, voluntarios en cuatrimotores y voluntarios han batido los terrenos junto al arroyo en dirección norte y sur, desde el lugar del accidente, en camino a Loma Alta, hasta las cercanías del ejido Mesón del Norte. Sin embargo, se trata de una búsqueda compleja, ya que según las estimaciones, la menor podría encontrarse en cualquier punto en un radio mínimo de 90 kilómetros.

“En estos momentos se incorpora para sobrevolar el área el helicóptero del gobierno del estado de Seguridad Pública, donde se va a apoyar a Protección Civil para recorrer, son más de 90 kilómetros de arroyo”, dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Angel Riquelme.

El pasado lunes, los brigadistas hallaron parte de la vestimenta de la pequeña y sus zapatos, por lo que la familia no pierde la esperanza de encontrarla pronto.

