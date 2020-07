El silencio sepulcral de Luis Videgaray: en medio de la tormenta por el caso Lozoya, seguirá al margen de la escena política

Luis Videgaray ha indicado que por ahora no dará declaraciones (Foto: Archivo)

Luis Videgaray Caso, ex secretario de Relaciones Exteriores y Hacienda, reiteró que no hará declaraciones y se mantendrá alejado de la escena política, aunque su nombre apareció en las declaraciones hechas por Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.

El ex funcionario público indicó para Milenio que “desde noviembre de 2018 no he expresado opiniones públicamente, ni sobre mi participación en el gobierno, ni sobre la situación actual de nuestro país. No he dado entrevistas, escrito artículos o publicado en redes sociales”.

Él reside en Massachusetts, Estados Unidos, ya que ahora se desempeña como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y director de MIT AI Policy for the World Project. Institución de la cual obtuvo su doctorado en Economía en 1998.

El alejarse del entorno mediático, lo describió, es “una decisión personal y por ahora seré disciplinado al respecto”.

Su nombre volvió a la escena política después de que Emilio Lozoya describiera la red de sobornos que el ex presidente Enrique Peña Nieto y Videgaray Caso implementaron para que legisladores panistas apoyaran las reformas estructurales. Fueron 52.3 millones de pesos los que repartieron entre diciembre del 2013 y abril del 2014, de acuerdo con las primeras declaraciones al respecto del tema.

El ex director de Pemex detalló que Luis Videgaray le pidió enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados, y fue previo a que se discutiera la reforma energética, de acuerdo con la información que dio a conocer el periódico Reforma.

La periodista Dolia Estévez escribió para el portal de noticias Sin Embargo que la amistad entre Luis Videgaray y Emilio Lozoya terminó mal, luego de que (de acuerdo con versiones de personas cercanas a Videgaray) el ex secretario de Hacienda confrontó a Lozoya Austin cuando se percató de la corrupción masiva en el caso de Odebrecht y entonces Lozoya fue forzado a dejar Pemex.

Pero como ex miembro del Consejo de Administración de Pemex, Videgaray habría dado el visto bueno a los desfalcos en la petrolera por la compra millonaria de Agronitrogenados.

En febrero, el ahora académico fue cuestionado por Alonso, estudiante del Centro de Estudios Internacionales del MIT, sobre los casos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto y el papel que desempeñó en el caso de Odebrecht, OHL, así como malversación de fondos para las campañas priistas, Monex y Soriana.

“Valdría la pena abordarlos en el contexto de su discurso sobre confianza y democracia, porque se me ocurre que es un enorme elefante en el cuarto”, señaló el estudiante.

El ex funcionario público se limitó a responder que defiende su trayectoria y sus acciones. “Reconozco y respeto tus opiniones sobre tus inquietudes, dije que no es una conversación acerca de México […] Obviamente, como hacedor de política, hice buenas cosas y cometí errores, pero aprendí mucho. Con gusto hablo contigo cuando quieras, la puerta de mi oficina siempre estará abierta y podemos discutirlo”, añadió.

La periodista también describió que Videgaray vive en un pequeño departamento cerca del campus universitario, y que viaja a la Ciudad de México a visitar a su familia.

