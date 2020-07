Coronavirus en Guerrero: instalan cabinas sanitizadoras a la entrada de playas

El gobierno de Guerrero instaló cabinas sanitización en playas de la entidad (Foto: Twitter@HectorAstudillo)

Para detener la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de coronavirus, el gobierno de Guerrero implementó un sistema de cabinas para sanitizar a las personas en los accesos a las playas de Acapulco, uno de los destinos más atractivos para turistas nacionales y extranjeros.

Durante una visita de supervisión, el gobernador del estado, Héctor Astrudillo Flores, informó que su gobierno se encuentra trabajando en la zona de playas para garantizar la protección de la población ante la crisis sanitaria de COVID-19.

“Estamos trabajando con mayor intensidad en todo lo que es Acapulco, Zihuatanejo, especialmente por el tema de las playas en el cuidado con el cubrebocas, le agradezco mucho a la maestra Rocío Bárcena que es nuestro enlace con el gobierno federal y con el presidente de la República, que ha estado para revisar algunas cuestiones de hospitales”, dijo Astudillo Flores.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), hasta este domingo 26 de julio, se han registrado 9,952 casos positivos acumulados y 1,314 muertes por coronavirus en Guerrero (Foto: EFE)

Adicionalmente, se inspeccionó el cumplimiento de las medidas sanitarias en zonas de mayor movilidad como mercados y puntos de mayor concurrencia de visitantes.

El recorrido del mandatario inició en la zona tradicional de Acapulco, para después trasladarse al acceso de playa de “Plaza Japón”, a un costado del punto conocido como El Golfito en Playa Hornos, donde transmitió a sus redes sociales el mensaje y los datos actualizados del COVID-19 en Guerrero.

Para llevar a cabo la estrategia, se instalaron 66 filtros de sanitización en playas, mercados y zonas de mayor movilidad ”Se ha hecho una labor de recorrido por las playas, con los restauranteros, hemos reforzado los mercados de Acapulco, el gobierno del estado ha colaborado de manera decidida, hay un trabajo de coordinación muy importante que se ha reforzado y espero que de buenos resultados”, dijo el gobernador.

“Somos conscientes de que el principal atractivo de Acapulco son sus playas, por lo que, instalamos filtros sanitarios para informar, sanitizar y dar gel antibacterial a quienes nos visitan. Supervisé el ubicado en Plaza Japón y agradecí a quienes nos apoyan atendiéndolo”, escribió en su cuenta de Twiter.

Fotografía fechada el 2 de junio de 2020 que muestra turistas mientras pasean por las playas del balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero (Foto: EFE)

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), hasta este domingo 26 de julio se han registrado 9,952 casos positivos acumulados y 1,314 muertes por coronavirus en Guerrero.

Sobre esto, el mandatario estatal afirmó que la entidad se encuentra estable, con una tendencia descendente en cuanto al numero de contagios por la enfermedad. Además, hizo hincapié en la necesidad de que la población implemente las medidas de prevención correspondientes para evitar el contagio de coronavirus.

Por otra parte, Astrudillo Flores informó que Guerrero no iniciará clases presenciales en agosto, por lo que los estudiantes de dicha entidad tendrán que incorporarse a las actividades académicas a través de plataformas digitales.

Astrudillo Flores informó que Guerrero no iniciará clases presenciales en agosto (Foto: Cuartoscuro)

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario estatal dijo que en una reunión entre el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, su homólogo en Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, y otros funcionarios estatales, se determinó que no existían condiciones adecuadas para que los alumnos regresen a las aulas.

“Una de las conclusiones de esta reunión, que a mí me parece importante compartirla, es que no hay condiciones para regresar en agosto a clases, como yo también ya me había permitido comentarlo de manera personal”, refirió el gobernador.

Además, indicó que en los próximos días se informará sobre las fechas de inicio del ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad en línea.

Finalmente, Salgado Urióstegui, quien se encontraba a un costado del mandatario estatal en el video, dijo que se pospone, hasta el mes de septiembre, el examen de ingreso a la educación Media Superior como Colegio de Bachilleres, Conalep, Cetis, CBTIS, entre otras instituciones.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Coronavirus en México: 43,680 muertes y 390,516 casos acumulados confirmó la SSa

SEP: el ciclo escolar 2020-2021 iniciará de manera virtual en Guerrero

En una escala del 1 al 9, cuáles son las actividades más riesgosas durante la pandemia del coronavirus