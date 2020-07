Estos son los conciertos y festivales cancelados o postergados por el COVID-19 en México

Festival Tecate Pa’l Norte

El evento, originalmente programado para celebrarse a mediados de marzo, fue inicialmente pospuesto en atención a las medidas impuestas por las autoridades de salud. Se consideró la posibilidad de realizarlo en septiembre, pero en fecha reciente se anunció definitivamente la cancelación de la edición 2020 del evento, a través de un comunicado que se muestra en su página oficial.

Festival Tecate Emblema

Este nuevo festival musical, cuya primera edición se pensaba llevar a cabo el 22 y 23 de mayo, ha tenido que ser aplazado hasta el 18 y 19 septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, según señala el comunicado difundido en las redes sociales del evento.

Aún no se ha revelado el nuevo cartel para el evento ni tampoco se ha anunciado si volverán para las nuevas fechas los artistas que se presentarían originalmente, entre los que destacaban Gwen Stefani, Twenty One Pilots, OneRepublic, Maná, Alan Walker, Empire of the Sun, Galantis, Mala Rodríguez, entre otros.

Festival Tecate Supremo

Los organizadores de este festival musical de Ciudad Juárez, que originalmente se celebraría el 25 de abril, tomaron la decisión de posponerlo para el sábado 29 de agosto, según señala el comunicado que aparece en la web del evento.

Entre los artistas invitados se incluyen Café Tacvba, Mon Laferte, LP, Rhye, Enjambre, Miranda, El Gran Silencio y Siddharta, entre otros.

Festival Corona Capital Guadalajara,

La edición que se celebra en Guadalajara de este evento musical, estaba originalmente agendada para el 16 y 17 de mayo, pero el festival fue reprogramado para el 12 y 13 de septiembre, según señala el comunicado difundido en las redes sociales del evento. Sin embargo, aún no se ha publicado el cartel oficial con los artistas que estarán invitados.

Festival Beyond Wonderland

El festival de música electrónica que se planeaba realizar el 25 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey ha tenido que aplazar la fecha hasta el próximo 14 de noviembre, según se indicó en un comunicado difundido en las redes sociales del evento.

Los organizadores aseguran que los boletos que ya habían sido comprados serán válidos para la nueva fecha. Se espera que cartel se el mismo que se había anunciado originalmente, en el que aparecían artistas como Timmy Trumpet, Alan Walker, Major Lazer y Jessica Audiffred, entre otros.

Festival Vaivén

Se esperaba la realización de este festival artístico y musical con sede Jardines de México para el pasado 28 de marzo, pero los organizadores han decidido posponerlo para el 10 de octubre, con igual sede en este gran jardín botánico temático.

En la página web del evento se muestra todavía el line-up original, con artistas como DJ Sanke, Foster The People, Cut Copy, The whitest Boy Alive, Hercules & Love Affair, Kongos, entre muchos otros, pero no se ha confirmado formalmente si podrán realmente presentarse en la nueva fecha.

Conciertos en el Auditorio Nacional

En cumplimiento con las medidas sanitarias que han emitido las autoridades de salud, el Auditorio Nacional ha tenido que posponer muchos de los conciertos próximos y reagendarlos para los últimos meses del año.

Aquí algunas nuevas fechas:





También tuvieron que cancelarse algunos de los eventos planeados para este año: como el presentación del cantaor de flamenco español, Diego El Cigala, que se llevará a cabo hasta el 6 de mayo del año próximo; de igual modo el concierto del cuarteto vocal Il Divo, que se realizará el 28 de abril de 2021.

Tame Impala

Este esperado concierto, originalmente programado para el 19 de marzo, también tuvo que ser aplazado por la pandemia. Se realizará en la nueva fecha del 10 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, y para fortuna de los fanáticos todo parece indicar que siguen en pie los dos invitados especiales, MGMT y Clairo.

