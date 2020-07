Uso de cubrebocas permitirá relanzar con mayor éxito la economía: Arturo Herrera

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que usar cubrebocas ayudará a relanzar la economía (Foto: EFE)

Tras recuperarse del nuevo coronavirus, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que usar cubrebocas permitirá relanzar con mayor éxito la economía, luego de considerar que la epidemia por COVID-19 en México se extenderá por varios meses.

El funcionario participó este martes en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y mientras señalaba que los países van a tener que convivir en la vida pública y económica con la enfermedad de coronavirus, mostró un cubrebocas a los industriales y dijo:

Este va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía

De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, la epidemia por coronavirus podría extenderse por dos o tres años (Foto: Reuters)

Asimismo, Herrera felicitó a los asistentes a la reunión por hacer uso de las mascarillas y caretas protectoras durante asambleas y juntas de trabajo, ya que la enfermedad que ha acumulado 356,255 contagios positivos y 40,400 fallecimientos, continuará su transmisión en los próximos meses.

“Lo que tenemos que hacer es parte de lo que están haciendo ahí y me da mucho gusto, es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, hay que tener una careta, hay que tener una mascarilla. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo (en este momento) porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana”, refirió.

Y es que, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la población debe estar preparada, pues al tratarse de una epidemia, la enfermedad de coronavirus podría extenderse por dos o tres años.

En todo el mundo vamos a tener COVID-19 por varios meses, posiblemente años, no se puede saber de manera puntual cuánto, pero posiblemente estaríamos hablando de dos o tres años en donde estará regresando una y otra vez pequeños brotes o medianos brotes o grandes brotes de COVID-19

Actualmente, se están realizando distintos estudios alrededor del mundo para encontrar una vacuna contra la enfermedad de COVID-19 (Foto: Reuters)

Durante la conferencia de prensa vespertina para informar sobre el avance de la enfermedad, el funcionario señaló que la temporada de influenza esperada de octubre próximo a marzo de 2021, podría venir acompañada de un rebrote de coronavirus en México.

(La epidemia) va a ser muy larga, en México posiblemente se va a extender hasta octubre, y existe en el mundo entero en particular o en concreto en el hemisferio norte la posibilidad de que entre octubre y abril del siguiente año, de 2021 pudiera regresar COVID-19 junto con la influenza, es seguro que va a haber temporada de influenza, pero es muy probable que podría además venir acompañada de otro brote, de otra oleada, de otro ciclo epidémico de COVID-19

Sin embargo, el subsecretario se mostró esperanzado ante la posibilidad de que alguno de los tres estudios candidatos a vacunas contra el virus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad por coronavirus, arroje resultados prometedores.

Los tres dan resultados prometedores, con distintas características y queremos tener una sesión específica sobre el avance del desarrollo de las vacunas. Yo recomendaría desde luego entusiasmo por saber que se acerca el mundo a tener una vacuna, una o más, podría ser que haya más de una. Si hay más de una es mejor, porque la oportunidad para conseguir el producto en precios razonables es mejor, y hasta ahorita hay tres que están en la fase puntera

Hasta este martes 21 de julio, se han reportado 356,255 casos positivos y 4,400 defunciones por coronavirus en México (Foto: Europa Press)

De igual modo, refirió que adicionalmente se contemplan 11 vacunas que se encuentran en una fase avanzada de investigación, y otras 140 que están siendo estudiadas.

“Hay otras 11 de hecho que ya en una fase avanzada de investigación clínica, y cerca de 140 que iniciaron alguna clase de investigación, pero vamos a tener una sesión específica, espero que a lo largo de la semana para hablar específicamente en qué van las vacunas”, dijo.

