Por coronavirus, más de 10,000 PyMES cerraron entre abril y junio: IMSS

(Foto: Rebecca Blackwell/AP)

El impacto de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 ha tenido fuertes impactos para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), ya que entre los meses de abril y junio, 10,351 de estos negocios se han visto en la obligación de cerrar, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante estos tres meses, el IMSS contabilizó la eliminación de este número de registros patronales de Pymes, es decir, aquellas empresas que tienen una plantilla laboral que puede ir de seis a 250 personas.

En marzo, cuando comenzaron los contagios del nuevo coronavirus y se decretó la Jornada de Sana Distancia para evitar su propagación, el instituto tenía contabilizadas 335,447 PyMES; no obstante, después del cierre de la economía en los sectores no esenciales, ese número cayó hasta los 325,096 negocios.

Como medida para ayudar a los microempresarios a sortear la crisis financiera, el gobierno decidió entregar créditos de 25,000 pesos para todos aquellos que no despidieran a sus empleados a pesar de las condiciones. Sin embargo, el apoyo no fue suficiente para muchos de ellos.

El presidente de México ha sido increpado por no hacer más acciones para apoyar este sector. (Foto: Presidencia de México)

Sebastián Patiño, socio de Consultores y Abogados en Seguridad Social, refirió durante una entrevista con el diario El Financiero, que era “previsible” que estos negocios fueran de los más afectados por la pandemia, pues las reglas para dar los créditos fueron las mismas para todos los tamaños de empresas y más bien benefició a negocios locales.

“No hubo un apoyo genuino y real por parte del gobierno a las empresas y quienes menos tuvieron la capacidad de resistir fueron las PyMES (...) Ciertas empresas no sintieron el apoyo de 25,000 pesos, no fue un apoyo sustancial”, comentó el especialista.

Ante este contexto, este 21 de julio, la dirigencia nacional del PRD, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no apoyar a las PyMES durante la pandemia, pues desde su perspectiva, ha carecido de políticas eficientes y certeras para sacar adelante este sector de la economía.

Resaltaron el hecho de que no basta con entregar programas sociales que no incluyan a todos los sectores de la población y por ello mencionaron la necesidad de entregar créditos fiscales a las PyMES, así como estímulos fiscales y apoyos a los trabajadores que no estén dados de ata ante el IMSS.

A pesar de esta situación, cabe mencionar que hubo un sector de la economía, el de los micronegocios (aquellos que cuentan con una plantilla de uno a cinco asegurados), que creció durante la pandemia, ya que según los registros patronales del Seguro Social, durante estos tres meses, tuvo un aumento neto de 4,061.

La pandemia de coronavirus también ha implicado serias afectaciones para el empleo en México. (Foto: Henry Romero/Reuters)

En el caso de las grandes empresas, es decir, aquellas con un plantilla que puede ir de los 251 empleados a más de 1,000, este periodo representó una afectación de 871 registros, de acuerdo con cifras del IMSS.

Pérdida de empleos por COVID-19

La economía mexicana ha perdido poco más de 1.18 millones de empleos formales por la pandemia de la COVID-19 al darse a conocer este domingo la desaparición de 83,311 puestos de trabajo en junio, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La disminución del sexto mes del año se suma a las caídas de 344,526 puestos de trabajo en mayo, 555,247 en abril y 198,033 entre el 13 y el 31 de marzo, lo que da un total de un 1,181,117 empleos perdidos, según lo reportado por el IMSS, que presenta el principal indicador de empleo formal en México.

En un comunicado, el IMSS afirmó que la disminución del empleo de enero a junio es de sólo 921,583 puestos, de los cuales el 73% corresponde a empleos permanentes, al considerar las plazas creadas en los primeros meses del año.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

México superó los 40,000 muertos y 356,255 contagios por COVID-19

Estos son 10 municipios con más incidencia de coronavirus en México

Más de un millón de empleos del IMSS se perdieron desde que inició la pandemia en México