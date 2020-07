Muñoz Ledo pidió escoger a tres mujeres como consejeras del INE: “Mario Delgado, no cedas ante los misóginos”

A poco tiempo de que los próximos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean seleccionados, el diputado Porfirio Muñoz Ledo pidió al líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que “no ceda ante los misóginos” en la elección de candidatos pues debe primar la paridad de género.

La propuesta de Muñoz Ledo consiste en que se escoja a tres mujeres y un hombre con el objetivo de igualar la cantidad de hombres y mujeres consejeros, puesto que si de los cuatro puestos que hay se escogieran dos y dos, la cantidad de funcionarios varones en el puesto sería superior a la mujeres.

Finalizó su mensaje dirigiéndose a Mario Delgado para externar la solicitud y le pidió “no cedas ante los misóginos”.

Luego de discutirlo el pasado 20 de julio, los funcionarios de la Cámara de Diputados determinaron realizar una sesión extraordinaria para definir a los consejeros este 22 de julio.

Los servidores públicos tendrán que seleccionar a cuatro de los 20 candidatos finalistas que conforman las cuatro quintetas. De cada una de ellas deberá ser seleccionado un consejero o consejera para el INE.

Sobre el tema, Porfirio Muñoz Ledo calificó de golpistas a quienes, bajo el argumento de que el proceso se encontraba manchado, trataron de que las quintetas fueran desconocidas.

Los voy a calificar: son golpistas. Mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia, no la quieren. Que me perdonen si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, pero tienen una actitud golpista, es lo que son, y lo han hecho algunos de ellos en varios ocasione