Caso Dylan: Fiscalía de Chiapas ofrece recompensa a quien aporte información

Ofelia N, fue identificada por su participación en el secuestro (Foto: Fiscalía de Chiapas)

La Fiscalía General de Chiapas ofreceráuna recompensa de hasta 300,000 pesos a quien ayude a determinar el paradero de Ofelia N, señalada por su participación en el secuestro de Dylan Esau Gómez Pérez, a su vez, retribuirá con la misma cantidad si alguien ofrece datos útiles y fehacientes que lleven a localizar al menor de 2 años quien fue secuestrado afuera del mercado municipal de San Cristóbal el 30 de junio pasado.

Este miércoles en entrevista con Infobae México, la mamá de Dylan, Juanita Pérez, aseguró que no le habían avisado sobre avances en la búsqueda de Dylan, como aseguró el presidente en su conferencia matutina.

“Lety (Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana) me dijo que me brindan apoyo, que desde la presidencia el Presidente me brinda su apoyo, me va a acompañar durante todo este proceso de la búsqueda”, señaló.

Mediante cámaras de videovigilancia en diferentes establecimientos alrededor del mercado referido, la Fiscalía chiapaneca determinó que Ofelia “N” participó en la desaparición de la víctima, quien iba con dos menores de edad. La implicada sería originaria del municipio de Ixtapa.





Información en desarrollo...