Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell cancelaron de última hora reunión con gobernadores del PAN

Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell cancelaron reunión con gobernadores del PAN (Foto: Cuartoscuro)

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) informó que la Secretaría de Salud (SSa) les notificó, con poco tiempo de antelación, que la reunión que tenían programada con Jorge Carlos Alcocer, titular de la SSa, y Hugo López-Gatell, subsecretario de promoción y prevención de la salud, para el lunes 20 de julio, no podrá concretarse.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la GOAN escribió que:

“Hace unos minutos la SSa nos notifica la cancelación de una reunión para el día de hoy a las 13 hrs. programada con días de anticipación con el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell”.

Cabe destacar que los gobernadores del PAN especifican que les notificaron alrededor de las 08:00 horas que la reunión programada a las 13:00 horas no se efectuará, es decir, el aviso ocurrió poco más de cinco horas previas al encuentro.

El GOAN notificó por Twitter la cancelación de la reunión (Foto: Twitter / @GOAN_MX)

La reunión estaba planeada para que los representantes del gobierno federal establecieran un diálogo amplio con los líderes de los gobiernos locales y pudieran establecer puentes de comunicación efectiva y retroalimentación de las estrategias implementadas para combatir la presencia del nuevo coronavirus.

“La reunión se planteó para resolver los graves problemas que los estados enfrentamos en el manejo de la crisis sanitaria, además de las inconsistencias frente al Gobierno de México, que suponemos urgentes y no pueden esperar más. Lamentamos la decisión. Seguiremos insistiendo”, continuaron en su mensaje.

En el contexto epidémico que atraviesa México la comunicación entre gobiernos locales con el federal resulta de mucha importancia, pues el pasado 10 de junio, durante la conferencia vespertina celebrada en Palacio Nacional, López-Gatell explicó que la SSa encontró una serie de “inconsistencias” o “huecos”, mismos que impedían una adecuada implementación del semáforo epidemiológico, medida impulsada por la máxima autoridad sanitaria del país para indicar el momento óptimo para la reincorporación a actividades.

“Hoy esperábamos ver un semáforo, decidimos hoy no presentar un semáforo, porque la información no es consistente en todos los estados, hay estados donde la información que tenemos a la mano, que se notifica a través de canales oficiales, no es consistente”.

Hugo López-Gatell había señalado una falta de comunicación entre gobierno federal con gobiernos locales (Foto: Cortesía Presidencia)

Esta cancelación abona a los señalamientos por parte de la llamada oposición de la 4T, pues aunado a esto, la imagen del epidemiólogo sufrió otro golpe el mismo lunes 20, pues Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), y Jorge Álvarez, secretario general del partido, presentaron una denuncia con el doctor egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), dirigida por Irma Eréndira Sandoval, por la supuesta “negligencia, falta de transparencia y omisiones durante el manejo de la pandemia”.

Basados en el Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula las sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado, Castañeda Hoeflich, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado de la República, y Álvarez Maynez, ex secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de diputados, presentaron el documento donde promovieron la denuncia ciudadana.

“Lo que hubo hasta la fecha es una gestión improvisada, cuyas omisiones, imprecisiones y negligencias se traducen al 19 de julio de 2020 en un total de 38.8 mil muertos por Covid-19 en el países y de 344,224 casos de contagios según el conteo realizado por la Johns Hopkins University of Medicine”, se lee en el escrito que señala al subsecretario como responsable de la crisis sanitaria.

