“Morena aprovechó una tragedia”: Movimiento Ciudadano acusa complot contra gobierno de Enrique Alfaro

Clemente Castañeda Hoeflich presidió la conferencia de prensa (Foto: Cuartoscuro)

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y simpatizantes de la 4T orquestaron un complot para manchar la imagen pública y trayectoria política de Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco.

Durante una conferencia de prensa virtual, el dirigente nacional de MC, acompañado de Dante Delgado, coordinador de la bancada del partido en el Senado de la República; Tonatiuh Bravo Padilla, su homólogo en la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro; y Ricardo Rodríguez, coordinador local del partido en Jalisco, realizaron la exposición “Morena aprovechó una tragedia para generar un clima de desestabilización en Jalisco”, en donde recrearon la narrativa de los hechos ocurridos entorno al caso Giovanni López y cómo éste fue usado para desestabilizar a Alfaro Ramírez.

Para argumentar su punto de vista, Castañeda Hoeflich presentó ocho grupos de evidencias en la que señalan una manipulación mediática, ataques en redes sociales, infiltrados en las manifestaciones, la narrativa de un “Nuevo Ayotzinapa”, notas pagadas, infiltrados en movilizaciones, compra de pauta digital y el montaje del BOA.

La conferencia de prensa refiere a una capitalización política de Morena a partir de una desgracia (Foto: Twitter / @ClementeCH)

Primero explicaron el caso de Giovanni López, quien era un hombre de 30 años que trabajaba como albañil en el estado de Jalisco, hasta que la noche del 4 de mayo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, se le vio por última vez con vida al ser subido con lujo de violencia a una patrulla municipal.

De acuerdo a los primeros señalamientos en redes, el motivo de su detención fue porque “no traía puesto el cubrebocas”; sin embargo, Movimiento Ciudadano no reconoce esa narrativa porque ese motivo no venía en la acta de expedida por la comisaría de Ixtlahuacán de los Membrillos. En el acta sólo tiene asentado que “Alejandro Giovanni López Ramírez, falta Administrativa se muestra agresivo con los Elementos de seguridad pública bajo los efectos de alguna sustancia, ingresó a las 22:17 horas del día 04 de Mayo del 2020”.

Al respecto, un video grabado por el hermano de la víctima, se ve claramente a Giovanni forcejear con los policías municipales, quienes se lo llevaron en un coche patrulla adscrito a la corporación local, pero una vez más MC defiende a la versión oficial y el quehacer de las autoridades, pues el video no fue presentado como evidencia.

Dante Delgado, líder de MC en el Senado de la República (Foto: Cuartoscuro)

“(El video) nunca, subrayo, nunca fue parte de la carpeta de investigación [...] (Y) en ningún momento se señaló el uso de cubrebocas como motivo de su detención”, dijo el coordinador nacional de MC.

El no traer cubrebocas, de acuerdo con la administración de Enrique Alfaro, se considera una falta administrativa debido a la emergencia sanitaria que existe en el estado por el nuevo coronavirus. De tal modo que en redes sociales se señaló repetidamente a Enrique Alfaro como responsable directo e indirecto del caso Giovanni. Pero como MC no reconoce el motivo de el cubrebocas, per se, tampoco reconoce el señalamiento público contra el gobernador como responsable de los hechos.

Lo que sí reconoce es que el 5 de mayo la fiscalía de Jalisco abrió la carpeta de investigación 3449/2020 para investigar el caso de Giovanni López, misma que el 6 de mayo se hizo de carácter pública.

Acta de la aprehensión de Giovanni López (Foto: Cortessía)

“Es decir, la información sobre este lamentable caso jamás se ocultó. Al contrario, formó parte del informe que se presenta en materia de seguridad por parte del sistema de seguridad pública”, continuó.

También mencionó los avances en el caso, mismos que se materializaron hasta después de la manifestación del 4 de junio en donde la consigna “Justicia para Giovanni” congregó a cientos de civiles enfrente del Palacio de Gobierno de Guadalajara.

Castañeda Hoeflich aseguró que el cubrebocas no fue el motivo de la detención (Foto: Cuartoscuro)

6 de junio:

La Secretaría de Seguridad de Jalisco intervino y tomó el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Se citó a declarar al alcalde por la muerte de Giovanni López, pero no se presentó.

Se detuvo a 3 presuntos responsables del homicidio, incluyendo el Comisario (Jefe de la policía municipal).

7 de junio:

Se instaló una mesa especial con el Fiscal Anticorrupción y la CEDHJ para investigar y hacer justicia en el caso.

8 de junio:

El alcalde Eduardo Cervantes se presenta a declarar.

9 de junio:

Enrique Alfaro solicitó la intervención de la FGR en las investigaciones.

Presuntos implicados en el asesinato de Giovanni López (Foto: Facebook Enrique Alfaro)

Una vez aclarada la situación real, tangible y demostrable del caso de Giovanni, el coordinador de MC continuó con su argumentación, en donde asegura que “la tragedia de Giovanni fue manipulada con fines políticos y con el objetivo de desestabilizar a Jalisco desde el centro del país”.

Para sustentar esta teoría, el partido señaló a diversos actores políticos que forman parte de la cuarta transformación. Tal es el boletín publicado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y tuiteado por Olga Sánchez Cordero, titular de esa secretaría y Alejandro Encinas, subsecretario de la misma, en el que reiteran el motivo del cubrebocas y agregan una mentira más, pues refieren que fueron policías ministeriales y no municipales los que detuvieron a Giovanni.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, retuiteó el boletín de la secretaría que preside (Foto: Cortesía)

El contenido de este boletín fue replicado por decenas de medios de comunicación en todos sus formatos. Asimismo Hugo López-Gatell, Ricardo Monreal, Dolores Padierna, Martí Batres, Ana Lilia Rivera, Féliz Salgado, Jesús Ramírez Cuevas, priorizaron el caso de Giovanni López en su agenda de comunicación, siendo que en un periodo relativamente cercano de tiempo, se había cometido otros seis casos de violación a los derechos humanos: Melania en la Ciudad de México, Carlos Navarro en Veracruz, Alexander en Oaxaca, Óliver López en Baja California, Jessica Guzmán en San Luis Potosí y e caso doble de Alexia y Jhoany en el Estado de México.

Las etiquetas más utilizadas para referirse a este caso en redes sociales fueron #AlfaroRepresor, #AlfaroFascista y #AlfaroAsesino para un total de 201,450 publicaciones de 47,608 usuarios distintos, de las cuales, de acuerdo a sus investigaciones, el 48% de la conversación en torno a estos hashtags fue generada por usuarios plenamente identificados como pro Morena.

Otros casos además del de Giovanni que no acapararon la atención de Morena (Foto: Cortesía)

Respecto a la manifestación del 4 de junio en la capital de Jalisco, Castañeda Hoeflich señaló abiertamente a Jesús Torres Valdez y lo describió como “un agitador profesional y miembro de grupos de choque de Morena, (quien) provocó los destrozos en el Palacio de Gobierno. Este personaje ha sido visto en manifestaciones de otras ciudades y estados cumpliendo con el mismo despropósito”.

También se señaló la narrativa del Nevo Ayotzinapa; sin embargo, se comprobó que respecto a las marchas no hubo ningún desaparecido.

Presunto documento que acredita la creación de un bloque opositor contra AMLO (Foto: Twitter)

También se señaló una sincronización entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pues algunos medios digitales que recibieron algún beneficio económico del gobierno capitalino sostuvieron la narrativa del gobierno federal en contra de la gestión de Alfaro. En la cual postularon que la medida sanitaria motivó la detención de Giovanni.

Finalmente, la supuesta creación del Bloque Opositor Amplio (BOA) y una serie de espectaculares en Jalisco en contra de López Obrador coinciden en estas fechas de contraste y tensión política, mismas que fueron capitalizadas por Morena y AMLO para abonar al discurso de la generación de un enemigo no corroborado que desea estar en contra de la 4T.

Al final de la presentación, Dante Delgado aseguró que MC no está contra el jefe del ejecutivo federal y no desea la revocación de su mandato, sólo desean que su gobierno mejore.

