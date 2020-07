Autoridades de la CDMX esperaron hasta el tercer día de la jornada taurina del senador Pedro Haces para clausurarla

El legislador Pedro Haces había organizado el evento taurino a puerta cerrada en la semana que cumplía años (Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae)

Tres días después de que arrancó el “Torotón” en plena pandemia, organizado por el senador Pedro Haces Barba, de Morena, con motivo de su cumpleaños en San Miguel Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, las autoridades de la Ciudad de México lo clausuraron colocando sellos de suspensión.

La medida fue tomada este sábado, cuando, según el diario Reforma, el legislador celebraba su cumpleaños con una comida.

Desde el pasado 16 de julio, el evento denominado “Primer Gran Torotón. Por la Unidad Taurina Nacional” arrancó en el rancho del también líder sindical en la plaza de tientas de la ganadería de “Pedro Haces e Hijos”, con acceso restringido.

Esto pese a que las autoridades sanitarias han señalado en varias ocasiones que, en el color naranja del semáforo epidemiológico, no están permitidos los eventos que tengan más de 25 personas, sin importar que sea en un espacio público o privado.

Imagen demostrativa sobre una corrida de toros (Foto: Efe)

A través de redes sociales, el también empresario taurino difundió el cartel del evento, anunciando a los toreros y ganaderías participantes, previendo que cada día salieran al ruedo 10 personas.

En el primer día del evento, “el matador ‘Curro’ Plaza fue triunfador del festejo al cortar el rabo a un ejemplar de ‘Montecristo’; también participaron Manolo Mejía y Federico Pizarro, quienes cortaron oreja, mientras que Humberto Flores salió ovacionado.”

Se presume que por las normas de sanidad, el acceso al evento gratuito estivo restringido solo para los toreros y ganaderos que estaban anotados en una lista de invitados.

Pese a ello, en la colonia donde está ubicado el rancho de Haces, estaban colocadas cartulinas que señalaban el camino al “Torotón”, ya que se ubica en la parte final de la zona urbanizada. Ya en el lugar, se encontraba en la entrada personal de vigilancia privada, quienes contaban con un automóvil con torreta y otro automóvil tipo escolta en el acceso principal.

Tras dos inspecciones las autoridades colocaron los sellos de clausura (Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae)

Para que el evento fuera suspendido por la Policía o personal de la Alcaldía Tlalpan se requería que hubiera una queja ciudadana que alertara la congregación.

El pasado 17 de julio, el Gobierno de la alcaldía aseguró que había realizado una inspección ocular en el sitio y no había encontrado razones para intervenir, puesto que no era un espacio público sino un domicilio privado, además de que el evento no estaba abierto al público.

No obstante, este día volvieron a realizar una nueva inspección en el Rancho los Ébanos, en el que participaron elementos de la Secretaría de Gobierno, del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de la Alcaldía Tlalpan, con apoyo de elementos de la Policía capitalina.

La orden para realizar la visita fue en materia de espectáculos públicos, al no contar con el permiso correspondiente, las autoridades procedieron a aplicar los sellos de suspensión.

El diario Reforma acusó que sus reporteros fueron amenazados con armas largas cuando visitaron el rancho del legislador (Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae)

Según Reforma, en la corrida de toros, que inició desde el pasado jueves, participaron 40 toreros y toros de 40 ganaderías.

Además, el diario acusó que sus reporteros, al acudir al rancho, fueron amenazados con armas largas por parte de la seguridad privada del senador.

De acuerdo a la última actualización de la Ciudad de México sobre coronavirus, hay 61,351 casos activos, y en la alcaldía Tlalpan hay 4,790 contagios confirmados. A nivel nacional este día de contabilizaron 38,888 decesos y 338,913 casos acumulados.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Coronavirus en México: el país suma más de 38,888 defunciones y 338,913 casos acumulados

“Se lo dije al Presidente: yo ya no puedo con Gatell”: gobernador de Tabasco mostró inconformidad por cifras de COVID-19

“No sea cómplice de las muertes ni las venga a ocultar”: increparon a López-Gatell en Chiapas

La Basílica de Guadalupe reabrirá sus puertas al 5% de su capacidad y con estas medidas sanitarias