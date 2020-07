Inseguridad pública, el principal problema de las empresas en México: Inegi

La inseguridad pública es el principal problema al que se enfrentan pequeñas, medianas y grandes empresas, según el Inegi (Foto: Reuters)

La inseguridad pública es el principal problema al que se enfrentan las pequeñas, medianas y grandes empresas, según reportó el Censo Económico 2019 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Adicionalmente dichas entidades económicas manifestaron que los altos impuestos, los costos elevados de los servicios (luz, agua, telefonía), el exceso de trámites gubernamentales para operar, los altos gastos de materias primas, insumos o mercancías comercializadas, así como la competencia desleal también son factores que afectan su funcionamiento, de acuerdo con lo informado por 6,373,169 establecimientos participantes.

En detalle, 43.4% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) dijo que su principal obstáculo al operar es la inseguridad pública, porcentaje que se ubicó muy por arriba de otros problemas indicados. Las dificultades por los altos gastos en servicios son un impedimento para el 28.9% y las que responden a los altos impuestos para el 28.3 por ciento.

En menor medida señalaron que se ven afectadas por el exceso de trámites ante el gobierno para operar (18.3%), altos costos en materias primas (18.1%) y competencia desleal (17.8%).

Por otra parte, las grandes empresas indicaron que la inseguridad es un problema para 40.4%; los impuestos se perciben como el segundo obstáculo más importante con 34.3% y los costos de servicios afectan a 29.7 por ciento.

Aunado a esto, la información captada sobre el acceso al financiamiento muestra una disminución de establecimientos que manifestaron el otorgamiento de créditos respecto al censo anterior. En el 2014, 15.6% de los establecimientos micro (0 a 10 personas) reportaron haber hecho uso de este recurso, dato superior 11.4% en el Censo Económico 2019.

Por su parte, el 25.7% de las pymes (11 a 250 personas) señalaron que tuvieron acceso a financiamiento en 2019, respecto al 27.9 reportado en 2014. En cuanto a las grandes, la variación entre ambos censos fue de 1.3%, pues hace cinco años, el 31.9% obtuvo crédito contra el 30.6% registrado en la última estadística del Inegi.

En el Censo Económico 2019, también se detectó que hubo un ligero incremento en la participación de las mujeres como dueñas de negocios pequeños en los últimos 10 años, pasando de 35.8% en 2009 a 36.6% en el levantamiento más reciente.

Cabe señalar que, por primera vez, dicho registro estadístico contempla información caracterizando la formalidad e informalidad de los negocios. Para este propósito, el Inegi consideró que los establecimientos informales son aquellos que tienen cinco o menos personas ocupadas, no pagan “Contribuciones patronales a regímenes de seguridad social” ni “Otras prestaciones sociales”.

Además, se contabilizan en esta categoría aquellas que no forman parte de una empresa con varios establecimientos, no cuentan con personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos a otra razón social que contrata al personal y se los proporciona, no tienen gastos por servicios contables, legales y de administración, entre otras características.

En este sentido, se encontró que “37.4% de los establecimientos son formales y 62.6% son informales. En tanto, 81.1% del personal ocupado labora en negocios formales y 18.9% en establecimientos informales. El valor agregado que generan los establecimientos informales es de 3%, frente a 97% que generan los establecimientos formales.”, refiere el informe estadístico.

Las entidades que registraron porcentajes más altos de personal ocupado en empresas informales son: Oaxaca (80.0%), México (79.4%), Guerrero (76.7%), Tlaxcala (75.7%) y Chiapas (73.7 por ciento); mientras que el personal ocupado que laboró en establecimientos formales se concentró en Oaxaca con 50.1%, Guerrero con 45.6%, Chiapas con 40.6%, Tlaxcala con 38.1% y México con 32.8 por ciento.

