El estado debe impedir que el narco aproveche la crisis por COVID-19 para asumir funciones del gobierno: analistas

Fotografía de archivo del 8 de mayo de 2019 que muestra a efectivos de antinarcóticos durante un operativo contra un laboratorio de procesamiento de coca en Tumaco, Nariño (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Los gobiernos de todos los niveles deben evitar que como resultado de la crisis generado por la pandemia de COVID-19, el narco sustituya al estado como “un banco para las empresas”, así lo advirtieron especialistas de México y Europa.

El crimen organizado en Europa ha demostrado una capacidad de adaptación a todos los cambios, “hasta de una pandemia”, según Gian Guido Nobili, del Foro Italiano para la Seguridad Urbana. “Se está reflexionando en su capacidad de entrar a la economía legal gracias a la disponibilidad enorme para entrar al mercado”, dijo.

Durante la segunda fase de desescalada en el continente europeo se realizarán nuevas inversiones económicas, después del bloqueo de actividades, con el objetivo de impulsar la actividad en cada país. “La capacidad de reducir la fuerte importancia de la burocracia: el gran desafío que existe en encontrar un equilibrio entre la reducción de burocracia sin reducir los controles en los contratos públicos y de toda actividad económica”, declaró.

La Policía italiana confiscó empresas y bienes inmuebles por valor de 150 millones de euros a un empresario siciliano, Andrea Impastato, considerado un exponente de la mafia Cosa Nostra y en el pasado aliado del capo Bernardo Provenzano (Foto: EFE/LANNINO-NACCARI/Archivo)

Nobili especificó que se debe prestar “fuerte atención” a quién va a comprar empresas y en el acceso al crédito, ya que en momentos de dificultad o crisis, los bancos en Italia no han demostrado apoyo para las compañías: el crimen organizado es la agencia más rápida para apoyar. “Es la manera más eficaz para entrar en una empresa legal”, afirmó, debido a que mientras que el dueño pone la cara legal, la economía permite una infiltración importante de la delincuencia organizada.

“La lección es el caso de la legislación de reformas de bienes incautados: ya no es la época de la Cosa Nostra y los magnicidios, pero el crimen organizado no es un problema del ala militar, sino de las clases dirigentes. El miedo más grande que tiene el crimen organizado es un ataque del estado a su fuerza económica. La gran novedad que empezó a mitad de los ochenta fue incautar bienes utilizando la confiscación con fines sociales para demostrar que la mafia no es invencible ante la autoridad de las instituciones. Las mafias, que históricamente se alimentan de esto”, comentó.

Sobre la relación entre México y la Unión Europea, los expertos coinciden que se debe desarrollar un análisis para identificar los factores de riesgo en ambos territorios, además de que es importante enfocarse en la prevención, en el intercambio de prácticas pero también de un “buen análisis para entender cómo se facilita la infiltración y penetración en el mercado”, dijo Nobili.

Los expertos afirmaron que la capacitación de la UE a fuerzas federales y locales en México tendría un impacto significativo ya que, según el experto, existe una “muy baja” preparación en la prevención del delito y en el análisis de los datos criminalísticos (Foto: Archivo)

Michele Riccardi de Transcrime, de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, señaló que la cooperación puede ser de dos tipos. La primera, en el tema de investigación porque “los objetivos de las organizaciones criminales son similares, las tendencias o patrones de la infiltración en la economía son similares. Es muy interesante cooperar en el estudio sobre cómo las organizaciones infiltran la economía y lavan el dinero. El segundo, la investigación de policías y la prevención de riesgo”, dijo.

Maricarmen Hinojosa Silva, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, por su parte, cree en el apoyo monetario de Europa a México. “Es una señal de decir ‘estamos aquí y vamos a cooperar’. Lo interesante es ver en qué se utiliza. Si bien es una suma significante comparada con lo que gasta el gobierno de México en seguridad, la Unión Europea (UE) debería impulsar en que se gaste en identificar factores de riesgo que propicien violencia, como el lavado de dinero. Por otra parte, es un tema de compartir buenas practicas. La UE podría apoyar en el tema de las buenas prácticas para atender la problemática”, señaló.

Los analistas debatieron sus puntos de vista durante el seminario web Redes criminales y COVID-19: ¿cambio de roles para mafias y cárteles?, organizado por la Delegación de la Unión Europea en México, en el que afirmaron que la pandemia de coronavirus ha revolucionado la vida del crimen organizado.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, afirmó que la capacitación de la UE a fuerzas federales y locales en México tendría un impacto significativo ya que existe una “muy baja” preparación en la prevención del delito y en el análisis de los datos criminalísticos.

Los expertos compararon a los carabinieri, un organismo de seguridad del estado italiano, con la Guardia Nacional por su modelo “parecido” (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Comparó, además, a los carabinieri, un organismo de seguridad del estado italiano, con la Guardia Nacional por su modelo “parecido”.

El gobierno de Italia decretó este abril un fondo de garantías para ayudar a empresas de hasta 500 empleados, informó Riccardi. Las medidas utilizadas para asegurar que el dinero se entregue a las empresas son para reducir el riesgo de que los fondos terminen en manos del crimen organizado. “Distinguir a las empresas sanas no es fácil, pero se usan instrumentos típicos del lavado de dinero para medir o monitorear signos de alerta, como por ejemplo, el cambio anómalo de dueños”, mencionó.

En Italia, la incautación de bienes se ha desarrollado en grandes cantidades durante los últimos 20 años. Áreas que ya no pertenecen al crimen organizado ni a la mafia se han transformado en restaurantes, gimnasios, y bibliotecas. “Son espacios que la comunidad puede disfrutar plenamente como espacios públicos. Que en los años ochenta o noventa parecían invencibles porque la Cosa Nostra era capaz de cualquier magnicidio”, mencionó Nobili.

El 7 de junio se registraron 117 asesinatos en 24 horas en México, el día más violento del año hasta la fecha (Foto: Captura de Pantalla)

Es un avance en la investigación por parte de las autoridades de justicia que han permitido un secuestro de bienes completo. Se da la idea que el tema de enfrentar al crimen organizado no es sólo un tema policial ni militar, es un tema de la sociedad civil

“El ejemplo muy positivo de la incautación de bienes está en que la agencia nacional coopera con locales e involucra a ciudadanos directamente. Es una dinámica muy positiva en este momento de crisis en el cual el estado tiene que enfocar su energía y recursos en dinamizar la economía. El ayuntamiento tiene que disfrutar de una amplia dosis de bienes para devolver a la comunidad. Es riqueza objetiva y verdadera a disposición de la comunidad”, señaló Nobili.

Asimismo, Michele y Nobili reconocieron que en la misma Unión Europea existen diferencias entre países y, debido a la “resistencia en tema de justicia o cooperación policial, hay mucho que progresar”: en algunos hay límites máximos para el uso del dinero en efectivo y en otros no, lo cual crea oportunidades para fomentar el lavado de dinero. Otro factor, por ejemplo, es la gran cantidad de decomisos que existe en países como Italia, pero que en otros son inexistentes. “Es un buen gimnasio para México para ver cómo armonizar políticas en un estado federal”, señalaron.

